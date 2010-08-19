能源动力偏工程文章投哪个期刊好

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-02 15:33

能源动力工程的主要作用在于合理开发资源，更加高效的利用资源，新型能源动力工程更倾向于对能源高效利用的研究与开发，煤、石油、水等资源都是宝贵的自然资源，如何利用有限的资源，充分发挥最大的效用，是能源动力工程应当解决的问题，能源动力偏工程文章投哪个期刊好?

《能源技术与管理》(双月刊)创刊于2004年，是由江苏省安全生产监督管理局(江苏煤矿安全监察局)主管，江苏省煤炭工业协会、江苏省煤炭学会、中国矿业大学主办的科技期刊。

《南方能源建设》Southern Energy Construction(季刊)2014年创刊，办刊宗旨立足于为能源行业尤其是电力行业工程建设提供技术支持和信息服务，推广新理论、新技术的工程应用，提高我国能源建设质量的技术水平。

《能源基地建设》创于198年，由中国能源基地研究主办，能源建设刊物。旨在宣传国家关于能源基地开发建设的方针、政策，对能源基地建设中的综合性、长远性、全局性重大理论与实践问题进行深入研究和探讨。

与发达国家相比，可再生能源的发展程度仍然是一个伟大的距离。但能源动力工程的发展方向，将关系到国家的经济发展、国土安全、环境保护。