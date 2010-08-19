果树论文在哪里发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-02 14:56

果树的种植要因地制宜，结合当地的自然环境和土质采取不同的种植技术措施，最关键的就是施肥措施，果树栽培技术管理至关重要，果树想要丰产就必须进行科学的管理，很多农业技术工作者都在研究果树种植技术，那么果树论文在哪里发表?果树种植技术专业刊物就可以发表，参考下列刊物：

《烟台果树》(季刊)创刊于1980年，由烟台市农科院果树科学研究所主办。《烟台果树》发行量大(年发行16万册),覆盖面广,读者遍及全国各地,是交流果树信息的理想媒体。欢迎各地种苗、农药、肥料、农机具等生产、经销部门发布广告。同时须提供有关证明文书。

《果树实用技术与信息》(月刊)1994年创刊，是果树技术期刊，集科学性、实用性、时效性于一体。为满足广大读者的要求，适应我国果树生产和发展的需要，2008年将丰富原有栏目内容，同时增加新的栏目。全方位报导我国果树生产和发展的最新动态、新技术、新成果、新品种、新农药等。

《北方果树》辽宁省农业技术杂志，创刊于1978年，是由辽宁省果树科学研究所 沈阳农业大学园艺学院 辽宁省果树学会主办的刊物。技术范围：落叶果树(含经济林)、西甜瓜科草莓等新品种的选育、引进：品种特性与配套栽培技术;土壤管理与肥料的科学施用;病虫害的发生规律与防治技术;植物生长调节剂及其应用;组织培养与脱病毒技术;果品贮藏与加工;产业化经营与集约化栽培;果园机械与果园管理机械化等。