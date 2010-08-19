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适合结构设计投稿的期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-02 14:17

 　　随着科学技术的发展以及生活水平的提高，人们对美的追求越发强烈，不论是建筑行业还是工业领域，各种产品和项目都离不开结构设计，结构设计是满足产品和项目安全性的要求，也是满足用户实用性和经济性的要求，结构设计需要专业技术人员来完成，适合结构设计投稿的期刊有哪些?

　　《空间结构》主要刊登空间结构、钢和钢筋砼网架、网壳、组合杂结构及不同材料的组合空间结构、膜结构、索桁结构等方面的理论及分析、设计计算、建筑造型与艺术、试验与检测、施工安装工艺、新技术、连接构造、工程实例、企业管理经验、博、硕士生的优秀论文、国内外空间结构和闻新报导。获奖情况：2000年全国期刊规范执行评比优秀奖。

空间结构

　　《结构工程师》主要介绍工程结构技术方面的理论和实践，涵盖建筑结构、抗震防灾、桥梁工程、岩土工程、测量工程等土木工程领域。文章主要来源于高校教师、研究生以及工程第一线的科技人员。以结构工程设计、施工人员为主要读者对象，兼顾大专院校教师、学生和科研人员。

结构工程师

　　《建筑钢结构进展》以推动我国建筑钢结构事业的发展，促进相关理论研究及实用技术与新型产品开发，加强国内外学术交流，加快科研成果向生产力转化为宗旨，为广大从事建筑钢结构研究、设计、制作、安装和施工以及维修防护等相关领域的工程技术人员、高等院校师生和科研工作者服务。

建筑钢结构进展

　　适当的产品设计不仅可以使人们享受到精致品味的生活方式，另一方面适当的产品设计还可以优化产品的产业结构，最大限度的使人与产品、产品与产业、产品与企业效益、产品与资源环境的可持续发展。

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