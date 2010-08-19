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辽宁省级有哪些环保专业刊物

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 16:12

 　　环境保护问题是伴随着人类社会的发展而出现的问题，环境破坏很大程度上都是由于我们过度开发利用资源造成的，所以，在发展经济的同时将环保工作做到位，是当今社会需要解决的主要问题之一，理论研究工作是开展实际工作的理论导向，很多环保工程师都需要写作环保论文，辽宁省级有哪些环保专业刊物?

　　《辽宁城乡环境科技》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

辽宁城乡环境科技

　　《辽宁林业科技》是由辽宁省林业科学院、辽宁省林学会合办的综合性林业科技刊物，被国内11家权威数据库和文摘期刊固定转载和收录。主要刊登育苗、造林、森林经营、经济林、林业经济、调查设计、森林保护、林副产品深加工与利用、木材加工、花卉栽培等方面的科研论文、试验报告、经验总结以及实用技术介绍、国内外林业发展趋势和动态、译文、信息等，具有较强的指导性、技术性、知识性、实用性。

辽宁林业科技

　　《今日辽宁》Liaoning Today(双月刊)1988年创刊，是辽宁省独家以中英文字出版的综合类对外交流期刊，为政界、工商界、金融贸易界、科技教育界、文化旅游界等提供可靠的资讯。本刊国内外发行，海外读者遍布140多个国家和地区。

今日辽宁

　　对于我们国家,保护环境是我国的一项基本国策,解决全国突出的环境问题,促进经济、社会与环境协调发展和实施可持续发展战略,是政府面临的重要而又艰巨的任务。

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