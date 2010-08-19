辽宁省级有哪些环保专业刊物
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 16:12
环境保护问题是伴随着人类社会的发展而出现的问题，环境破坏很大程度上都是由于我们过度开发利用资源造成的，所以，在发展经济的同时将环保工作做到位，是当今社会需要解决的主要问题之一，理论研究工作是开展实际工作的理论导向，很多环保工程师都需要写作环保论文，辽宁省级有哪些环保专业刊物?
《辽宁城乡环境科技》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。
《辽宁林业科技》是由辽宁省林业科学院、辽宁省林学会合办的综合性林业科技刊物，被国内11家权威数据库和文摘期刊固定转载和收录。主要刊登育苗、造林、森林经营、经济林、林业经济、调查设计、森林保护、林副产品深加工与利用、木材加工、花卉栽培等方面的科研论文、试验报告、经验总结以及实用技术介绍、国内外林业发展趋势和动态、译文、信息等，具有较强的指导性、技术性、知识性、实用性。
《今日辽宁》Liaoning Today(双月刊)1988年创刊，是辽宁省独家以中英文字出版的综合类对外交流期刊，为政界、工商界、金融贸易界、科技教育界、文化旅游界等提供可靠的资讯。本刊国内外发行，海外读者遍布140多个国家和地区。
对于我们国家,保护环境是我国的一项基本国策,解决全国突出的环境问题,促进经济、社会与环境协调发展和实施可持续发展战略,是政府面临的重要而又艰巨的任务。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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