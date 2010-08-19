评职称发表普刊还是学报

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 15:41

评职称发表普刊还是学报?很多作者不大清楚普刊和学报有什么区别，在选择刊物时就有一些困惑，其实不论是普刊还是学报，只要是正规的国家认可的刊物，在上面发表论文都是可以用来评审职称的，其实学报和期刊一样，也有不同级别，级别越高，发表难度越高，那么作者到底是选择普刊还是选择学报?

如果你是在学校工作或者学术科研工作，选择学报会更有利一点。学报，有两种，一种是学术刊物，一种是学校官方介绍学校方方面面报道的报纸，简称学报。这些期刊都是经新闻出版总署批准并配发国内统一刊号的。只要有国内统一刊号，对于评职称都是有效的。学报有普刊也有核刊，选择核刊评分会更高一些。

如果你是在其他单位工作，比如工业，选择普刊会更有利一点，普刊的选择面比较大，专业性也更强。普刊，是相对于核心期刊来说的，国内的合法刊物，正常情况下，分为省级、国家级，如果期刊被评为核心期刊，就脱离了普刊范畴，所以，一般来说，选择学报里的核刊发表论文的得分会比普刊要高。但一些专业性强的职业，比如电工，将论文发表在电工类专业期刊上就比发表在学报上得分高。这个还是要具体看单位的要求的，发表论文前最好咨询一下单位的领导和同事，哪类期刊发表得分高都是有例可循的。

具体选择还是要看职称评审的要求，一般来说，普通期刊和普通学报在职称评审中加分情况差别不大，学报对论文的要求和标准和普通期刊也是大致相同的，所以作者还是需要根据自己的实际需求来选择发表普刊还是发表学报，不论发表哪一个，保证文章质量都是头等大事。