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江西省水利类评职称需要在哪发表论文

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 15:19

 　　江西省水利类评职称需要在哪发表论文?评审水利职称发表职称论文是必须要达标的一项考核内容，在什么样的刊物上发表自己的文章，这个问题要看申报者所参评的职称级别的高低，水利类职称分为助理工程师，工程师，高级工程师，助理工程师是不需要发表职称论文的，中高级是需要发表职称论文的，中级职称也就是工程师，选择普通刊物就可以，高级工程师评审最好要选择高水平的刊物发表，即便同样选择普刊，也要选择质量较高有一定影响力的普刊，以下刊物大家做个参考：

　　《江西水利科技》宣传党的水利水电方针政策，报导省内外水利水电工程建设成就，交流省内外水利水电规划、设计、施工、科研、管理等方面的技术成果和经验，介绍国内外水利水电行业的先进技术。

江西水利科技

　　《江西科学》系中国科技核心期刊，双月刊，为江西省科学院主办的自然科学综合性学术刊物，立足江西，面向全国，主要介绍江西省特别是江西省科学院的重大科研成果和阶段性科研总结，发表具有一定理论水平和实践价值的理、工、农、医及某些边缘学科的学术论文，有关江西省自然条件、自然资源的考察报告;报道国内外新理论、 新学科的研究动态，本省和本院的重大学术活动;刊登有价值的文献综述和译文。

江西科学

　　《江西社会科学》江西省期刊，创刊于1980年，是江西省社会科学主办的综合性学术理论刊物，所刊发的文章注重理论性、学术性、原创性。在学术界影响较大，所刊发的文章被引用率和转载率都居全国同类刊物前列。

江西社会科学

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