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民法好发的刊物有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 15:14

 　　民法是法律体系中的一个独立的法律部门，民法主要用以调整社会中平等主体之间的关系，民法是我国法律体系的重要构成，是我国社会主义市场经济发展的法律基础，可以保证市场体制的正常运转，也可以促进法治社会的建设与完善，所以对民法的学习和认识应当不断深化与提高，民法好发的刊物有哪些?

　　《法制与社会》杂志社理会不仅为社会各界提供了一个相互交流、总结行业经验、树立企、事业单位形象的广阔平台，而且以法律援助、法律服务、理事会法学专家解疑等方式为会员单位提供了法律保护的坚实后盾。

法制与社会

　　《东方法学》是上海世纪出版集团主管，上海市法学会和上海人民出版社主办，上海市第一中级人民法院、上海财经大学法学院协办的法学理论专业期刊。本刊是法学理论双月期刊，鼓励学者通过理论创新，推动法治进步。欢迎有理论深度，有历史重感，有广阔视野的作品。

东方法学

　　《人民司法》刊物简介：最高人民法院机关刊物。载文阐述司法条例，分析典型案例，反映审判工作的新情况新问题，报道社会各界所关心的重大案件审理情况，研究解答司法实践中的疑难问题。月刊，1957年创刊。

人民司法

　　民法论文可以发表在以上法律专业刊物上，也可以发表在专门针对民法研究的学术刊物上。

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