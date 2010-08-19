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被退稿改投哪个期刊比较合适

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 14:24

 　　论文发表过程中，退稿是再正常不过的情况了，尤其那些初次发表论文的作者，或是经验不足的作者，退稿真是家常便饭，很多作者遇到退稿这种情况十分郁闷，心情完全可以理解，但是如何开展接下来的工作比较重要，所以被退稿的作者不如收拾好心情再上路，那么被退稿改投哪个期刊比较合适?

被退稿改投哪个期刊比较合适

　　退稿后作者有三种选择，修改论文并再次投稿原期刊、将原稿投至另一家期刊、暂时放弃此篇论文并等待适当时机，我们先来说说第一种选择，就是再次向刊物投稿，如果作者决定再次投稿原期刊，则必须付出额外的心力。作者可以写信向主编请教修改方向，以期符合该杂志的风格及规范。如果原稿有经过同侪审查，请仔细阅读审查人的意见，建议将审查意见做成表格，这能帮助您更有条理地修改稿件并回答审查意见，如果期刊没有要求作者修改便直接退稿，则您在自行修改后、再次投稿时，那么您可以想杂志社说明新稿与原稿有何异同。

　　如果决定投稿另外一家杂志社，选择适合自己的刊物最重要，很多作者被退稿都是由于文章与刊物不符，而文章本身并没有什么问题，那么作者要仔细做好投稿前的工作，以免再次被拒稿，主要还是要对目标刊物做个全面详细的了解，刊物的喜好、风格、目标读者群、宗旨，以及投稿须知，这些都是需要作者做足准备工作的，了解清楚再投稿，所以改投哪个刊物要看作者的实际需求了。

　　退稿没什么大不了，作者遇到退稿不必沮丧，可以请教一下杂志社编辑退稿的原因，有些杂志社会给出一些意见，这些意见是非常宝贵的，作者要认真参考这些意见，修改自己的文章，文章的发表本身就是一个屡战屡败，屡败屡战的过程，发表高级别刊物更是如此，所以心态要摆正。

 

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