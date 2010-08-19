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中级职称业绩与成果要求是什么

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 13:56

 　　中级职称业绩与成果要求是什么?中级职称申报一般条件包括学历、年限、计算机、职称论文等几个主要方面的条件，对于业绩成果方面的要求并不多，并没有要求一定要拿到某些奖项或是有某些特别突出的贡献，对于工作能力的要求都是基本要求，不同职能部门的能力要求有所不同，我们来看看一般要求：

是不是有了

　　(1)生产、技术管理部门

　　①基本掌握现代生产管理和技术管理的方法，有独立解决比较复杂的技术问题的能力。

　　②能够灵活运用本专业的基础理论知识和专业技术知识，熟悉本专业国内外现状和发展趋势。

　　③有一定从事生产技术管理的实践经验，取得有实用价值的技术成果和经济效益。

　　④能够指导助理工程师的工作和学习。

　　(2)研究、设计部门

　　①有独立承担较复杂项目的研究、设计工作能力，能解决本专业范围内比较复杂的技术问题。

　　②较系统地掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识，熟悉本专业国内外现状和发展趋势。

　　③有一定从事工程技术研究、设计工作的实践经验，能吸收、采用国内外先进技术，在提高研究、设计水平和经济效益方面取得一定成绩。

　　④能够指导助理工程师的工作和学习。

　　除了上述工作能力方面的要求，其实职称论文也算是一项业绩成果的要求，中级职称评审通常要求申报人员发表2-3篇普刊论文，要求不高，还是比较容易达标的，虽说中级职称论文好写好发表，但也需要大家认真对待认真准备，中级职称评审本身就是在为后续的高级职称打基础，基础打得牢，高级职称评审就会比较顺利，论文写作发表也是如此，中级职称论文认真写作了，也把握到了发表过程中的一些事项，那么到了高级职称论文写作发表时也难不住。

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