工程地质方向的期刊有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 13:37
工程地质学是一门工程应用学科，对工程施工建设管理有着关键的指导意义，工程建设施工必须考虑施工区域的地质特点，不同区域的地质土层有不同的特点，这些特性对工程施工有着直接影响，所以，工程地质研究工作十分有必要，在分析、探测充分地质条件后，制定合理的施工措施，才能保证工程的顺利施工，工程地质方向的期刊有哪些?
《工程地质学报》工程地质科技期刊，是我国工程地质学科综合性的高级学术期刊。1993年批准创刊发行16开本，每期96页，国内外公开发行。工程地质学报办刊宗旨是加强学术交流，促进工程地质科学的理论，应用和技术的发展，使工程地质学科更好地为国民经济建设服务。
《水文地质工程地质》1957年创刊，是国土资源部主管，中国地质环境监测院主办的。国际刊号ISSN：1000-3665 ;国内刊号CN：11-2202/P。邮发代号 2-335。我国水文地质、工程地质和环境地质专业领域创刊较早、发行较广，并具有权威性、综合性的学术理论与实践刊物之一。
《岩土力学》地质期刊，本刊是全国中文核心期刊、美国《工程索引》(EI)收录期刊，同时也是中国科学引文数据库、中国科技论文统计源期刊，且为《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据库》、重庆维普全文收录，欢迎读者通过期刊网查阅本刊内容.
工程地质为保证工程的合理设计、顺利施工及正常使用提供可靠的科学依据，因此，工程地质论文的写作要特别注意真实性和客观性，论点要有理有据，数据的精准性一定要把握。
下一篇：中级职称业绩与成果要求是什么
精品阅读推荐
- 12017-12-01中级职称业绩与成果要求是什么
- 22017-12-01工程地质方向的期刊有哪些
- 32017-11-30电力营销方面的报刊杂志有哪些
- 42017-11-30工程局评高工需在什么杂志上发表论文
- 52017-11-30管理什么期刊比较好投中
- 62017-11-30博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表
- 72017-11-30高校后勤的论文往哪些杂志投
- 82017-11-30广东省晋升工程师的需要几篇论文
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 32015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 62014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 72015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12017-12-01草坪在城市园林景观中的应用
- 22017-12-01园林绿化工程中的反季节施工
- 32017-12-01降低供电成本采取若干技术改造
- 42017-12-01建筑工程施工企业技术创新存在的问题及对策
- 52017-12-01量子阱器件的发展及其应用
- 62017-12-01现代电子信息提高效能监察的应用
- 72017-11-30生态小区建筑规划设计
- 82017-11-30建筑工程中防渗漏技术
- 12010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 22016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 32016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 42012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 52016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 62016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 72014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
优质期刊推荐
- 1学报青岛大学师范学院学报
- 2学报鸡西大学学报
- 3学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 4学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 5学报《辽宁行政学院学报》
- 6学报《内蒙古财经大学学报》
- 7学报《安徽职业技术学院学报》
- 8学报《广西财政高等专科学校学报》
核心期刊推荐
-
科学决策级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:11-3472/G3
国际刊号:1006-4885
单位：中国航天科技集团科学决策
人文地理级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:61-1193/K
国际刊号:1003-2398
单位：西安外国语大学人文地理
青海社会科学级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:63-1001/C
国际刊号:1001-2338
单位：青海省社会科学院青海社会科学
-
真空级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:21-1174/TB
国际刊号:1002-0322
单位：中国机械工业集团公司真空
塑料级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-2205/TQ
国际刊号:1001-9456
单位：北京市塑料研究所塑料
教育学报级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5306/G4
国际刊号:1673-1298
单位：北京师范大学教育学报
太平洋学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-3152/K
国际刊号:1004-8049
单位：中国太平洋学会太平洋学报
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》