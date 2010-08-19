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工程地质方向的期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-12-01 13:37

 　　工程地质学是一门工程应用学科，对工程施工建设管理有着关键的指导意义，工程建设施工必须考虑施工区域的地质特点，不同区域的地质土层有不同的特点，这些特性对工程施工有着直接影响，所以，工程地质研究工作十分有必要，在分析、探测充分地质条件后，制定合理的施工措施，才能保证工程的顺利施工，工程地质方向的期刊有哪些?

　　《工程地质学报》工程地质科技期刊，是我国工程地质学科综合性的高级学术期刊。1993年批准创刊发行16开本，每期96页，国内外公开发行。工程地质学报办刊宗旨是加强学术交流，促进工程地质科学的理论，应用和技术的发展，使工程地质学科更好地为国民经济建设服务。

工程地质学报

　　《水文地质工程地质》1957年创刊，是国土资源部主管，中国地质环境监测院主办的。国际刊号ISSN：1000-3665 ;国内刊号CN：11-2202/P。邮发代号 2-335。我国水文地质、工程地质和环境地质专业领域创刊较早、发行较广，并具有权威性、综合性的学术理论与实践刊物之一。

水文地质工程地质

　　《岩土力学》地质期刊，本刊是全国中文核心期刊、美国《工程索引》(EI)收录期刊，同时也是中国科学引文数据库、中国科技论文统计源期刊，且为《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据库》、重庆维普全文收录，欢迎读者通过期刊网查阅本刊内容.

岩土力学

　　工程地质为保证工程的合理设计、顺利施工及正常使用提供可靠的科学依据，因此，工程地质论文的写作要特别注意真实性和客观性，论点要有理有据，数据的精准性一定要把握。

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