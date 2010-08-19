电力营销方面的报刊杂志有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 15:57

随着社会的进步和经济的发展，市场营销已经渗透到我们生活的方方面面，企业的生存和发展更是离不开市场营销，电力企业也是如此，在电力系统的发展过程当中发挥着至关重要的作用，了解电力系统营销市场的特点，并选取合适的营销策略，以保证电力系统的正常运行，是每个电力企业都应当落实到位的一项工作，电力营销方面的报刊杂志有哪些?

《中国电业》(月刊)创刊于1950年，由中国电力报社主办。报道电力工业的重大事件以及电力行业在政策与体制、投资与融资、基本建设、企业管理和经营、杰出人物、农村电气化、世界各国电力发展等多方面的理论研究和工作实践。内容丰富，设计和制作精美。

《湖北电业》Hubei Electric Power(双月刊)曾用刊名：湖北电力管理，1972年创刊，是一份电业行业企业管理性质的期刊。办刊宗旨是凝聚产业智慧，启迪管理思维、提升全省电力企业现代化管理水平，以促进湖北电业改革与发展。

《电世界》电力杂志，创刊于1946年，是我国历史最为悠久的电工普及月刊，由上海电气(集团)总公司、上海市电机工程学会创办。中国人民刚取得抗日战争胜利后不久，中国电机工程学会上海分会的一批有远识的电工界老前辈就意识到，当时我国的电工技术正处于启蒙阶段，要促进民族工业的发展必须普及电工知识。

扩展营销宽度，提高供电服务水准，强化竞争力，也在极大程度上影响到了电力企业将来的发展以及人民的生活质量。