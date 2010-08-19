工程局评高工需在什么杂志上发表论文

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 15:34

工程局评高工需在什么杂志上发表论文?评高工的一般要求是发表省级或是国家级刊物，也就是我们常说的普刊，但是，高工评审向来竞争激烈，如果只是发表普刊论文就没有多大的优势，相应的加分也就要低一些，胜算自然就要小了，毕竟评审中级职称也是发表普刊论文，既然是评高工，不妨准备两篇核心论文，这样把握就更大一些，高工评审要求撰写过下列著作或论文之一：

1、在国家出版部门确认的重要专业公开刊物上发表本专业论文三篇以上。

2、在同行专家认定的国际性学术会议上宣读交流本专业论文二篇以上。

3、撰写由本人承担的科研项目、生产项目或工程设计项目的技术报告(总结)三篇以上，其中至少有一篇在行业内产生较大影响。

上述要求是最基本的要求，很多行业的高工评审明确要求发表核心期刊论文，所以大家视自己的实际情况，有没有需要，有没有必要准备核心期刊论文，量力而行，如果没有这方面的要求，觉得自己的能力有限，那就没必要硬着头皮准备核心论文了，多准备几篇普刊论文也是可以的。