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管理什么期刊比较好投中

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 15:15

 　　有作者问到管理什么期刊比较好投中?有不少普刊对文章的要求不算高，中稿几率比核心刊物要高得多，但是，决定中稿与否的决定性因素并不是刊物，而是文章本身，文章质量达标，不论是什么刊物都录用的，这就是为什么投稿同样的刊物，有的作者三五天就收到杂志社回复，而有的文章从此石沉大海杳无音信，所以想要发表不妨多在文章写作上多下下功夫，以下管理类刊物供大家参考：

　　《实效管理》是有中国最具实效的管理智库，最懂中国企业的管理杂志，是《深圳青年》出版地旗下的优级秀企业管理类期刊，运营团队由国内外著名管理学者、管理实战精英、专业评论家以及一线优秀企业家组成。

实效管理

　　《项目管理评论》杂志(双月刊)由国网上海市电力公司和英大传媒投资集团主办，秉持“与发展同步，与项目同行”的宗旨，专注于提供有价值的项目管理专业知识与信息，立体化、多元化传播项目管理理论研究和实践应用成果，为项目决策者、项目管理者和项目管理研究人员提供信息解读、经验分享、理论碰撞的平台，打造有灵魂、有立场、有看点的项目管理专业媒体，为推动中国项目管理事业的发展而努力。

项目管理评论

　　《管理智慧》是深圳市共好资讯有限公司与中国文联主管的《神州》杂志社共同研发的“华文企管《智慧专刊》”系列之一，是国内价格最高、不刊登广告、完全凭精到实用的内容取胜的经管杂志。本杂志全年12期(每月上、下两期)，全年共24本，每期90页，每篇文章都有专家精心独到的点评，外观设计古朴典雅，以企业老板、中高层为主要阅读对象，帮助中国企业解决日常管理中遇到的各类问题，启迪中国企业家的管理智慧。

管理智慧

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