搜论文知识网
期刊
政法 教育 文学 经济
科技 电子 农业
论文
政治 教育 文史 医学
理工 电子 农业 经济
期刊库
基础科学 工程科技I 工程科技II 社会科学I 社会科学II
农业科技 哲学人文 信息科技 经济管理
其它
新闻 行业
专题 公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 15:02

 　　博士论文发表SCI期刊是比较常见的，SCI期刊可以说是国家学术界的顶级刊物了，影响力和声誉度都是非常高的，不仅是博士生，国内一些科研工作者或是医务工作者也是需要发表SCI期刊的，有过发表经验的作者一定深有感触，SCI期刊的发表难度相当大，发表SCI期刊费用已经不是关注的焦点了，有些SCI期刊是免费发表的，就看作者能不能发表了，博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表?

博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表

　　不同的杂志，不同的科目的发表周期也有所不同，很难有一个有效的对比，或者总结。一般来说有几方面的原因：稿件的长短，期刊的差别，审稿人的不同，这些都会影响审稿的时间，一般来说三个月能出来算比较快的了，正常在六个月左右，当然也有比较慢的需要六个月以上的时间，所以发表sci论文是需要耐心的，想要发表SCI期刊至少要提前9个月准备，保险起见，建议大家提前一年准备。

上一篇：高校后勤的论文往哪些杂志投
下一篇：管理什么期刊比较好投中

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找搜论文知识网

核心期刊推荐

搜论文知识网导航|网站地图
    地址：北京市石景山区八大处路49号院    电话：400-6800-558
Copyright © 2002-2013 http://sofabiao.com/