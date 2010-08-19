博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 15:02

博士论文发表SCI期刊是比较常见的，SCI期刊可以说是国家学术界的顶级刊物了，影响力和声誉度都是非常高的，不仅是博士生，国内一些科研工作者或是医务工作者也是需要发表SCI期刊的，有过发表经验的作者一定深有感触，SCI期刊的发表难度相当大，发表SCI期刊费用已经不是关注的焦点了，有些SCI期刊是免费发表的，就看作者能不能发表了，博士论文投稿SCI期刊一般多久可发表?

不同的杂志，不同的科目的发表周期也有所不同，很难有一个有效的对比，或者总结。一般来说有几方面的原因：稿件的长短，期刊的差别，审稿人的不同，这些都会影响审稿的时间，一般来说三个月能出来算比较快的了，正常在六个月左右，当然也有比较慢的需要六个月以上的时间，所以发表sci论文是需要耐心的，想要发表SCI期刊至少要提前9个月准备，保险起见，建议大家提前一年准备。