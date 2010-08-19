高校后勤的论文往哪些杂志投

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 14:23

高等教育是我国教育体系中的最高等级部分，是培养高素质人才的殿堂，高校也是科研创新的中坚力量，正因如此，高等教育的健康发展需要做好高校管理工作，不仅仅是教学工作，后勤管理工作也同样重要，很多高校教师对高校后勤管理工作颇有研究，高校后勤的论文往哪些杂志投?

《高校后勤研究》是教育部主管、中国高等教育学会主办面向全国高校后勤公开出版的理论刊，得到了全国高校后勤界的普遍赞赏和支持，成为高校后勤领导决策的参谋与理论研究的窗口、员工学习议政的园地、实际工作者的助手和广大读者的良师益友。

《中国高校社会科学》(月刊)创刊于1988年，是由教育部高等学校社会科学发展研究中心教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心主办的综合性哲学社会科学理论刊物。

《中国高校科技与产业化》杂志创刊于1987年，国际标准刊号ISSN1671-8615, 国内标准刊号：CN11-4828/N，是教育部主管、教育部科技发展中心主办的面向国内外公开发行的中央级综合性科技月刊。该刊前身是《中国高校技术市场》，2002年经教育部和国家新闻出版署批准更名为《中国高校科技与产业化》，它是教育部唯一在科技与产业化方面与国际接轨的中央级刊物。

高等教育的发展需要我们加强和提升高校建设，做好后勤管理工作，才能充分发挥高等教育在经济社会发展中的重要作用。