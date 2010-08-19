高校后勤的论文往哪些杂志投
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 14:23
高等教育是我国教育体系中的最高等级部分，是培养高素质人才的殿堂，高校也是科研创新的中坚力量，正因如此，高等教育的健康发展需要做好高校管理工作，不仅仅是教学工作，后勤管理工作也同样重要，很多高校教师对高校后勤管理工作颇有研究，高校后勤的论文往哪些杂志投?
《高校后勤研究》是教育部主管、中国高等教育学会主办面向全国高校后勤公开出版的理论刊，得到了全国高校后勤界的普遍赞赏和支持，成为高校后勤领导决策的参谋与理论研究的窗口、员工学习议政的园地、实际工作者的助手和广大读者的良师益友。
《中国高校社会科学》(月刊)创刊于1988年，是由教育部高等学校社会科学发展研究中心教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心主办的综合性哲学社会科学理论刊物。
《中国高校科技与产业化》杂志创刊于1987年，国际标准刊号ISSN1671-8615, 国内标准刊号：CN11-4828/N，是教育部主管、教育部科技发展中心主办的面向国内外公开发行的中央级综合性科技月刊。该刊前身是《中国高校技术市场》，2002年经教育部和国家新闻出版署批准更名为《中国高校科技与产业化》，它是教育部唯一在科技与产业化方面与国际接轨的中央级刊物。
高等教育的发展需要我们加强和提升高校建设，做好后勤管理工作，才能充分发挥高等教育在经济社会发展中的重要作用。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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