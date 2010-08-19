广东省晋升工程师的需要几篇论文

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 13:58

广东省晋升工程师的需要几篇论文?工程师的职称级别有助理工程师、工程师、高级工程师，工程师相当于中级职称，不论是广东省还是其他省份，对中级职称论文的要求普遍不高，评审工程师一般来说准备2-3篇普刊论文就可以，如果有核心期刊论文那当然对评审更有利，不过一般中级职称不会要求发表核心期刊，另外，如果是独立发表或者都是署第一作者，加分是一样的，第二作者加一半的分，我们来看看具体要求，满足其中一条就可以：

①市级专业刊物公开对外发表的、反映本人专业水平的专业论文三篇，文字不少于三万字;其中一篇论文作为答辩的主要内容之一。

②省部级或专业核心刊物发表的、反映本人专业水平的论文二篇，文字不少于二万字;其中一篇论文作为答辩的主要内容之一。

③独立撰写的并公开发表专著;一篇公开发表或专为职称申报撰写的论文。论文作为答辩的主要内容之一。

需要注意的是，中级职称论文最好是申报者在取得初级职称后发表的，有些行业是有时间方面的要求的，建议大家关注一下当地评职称相关文件，看看有没有什么特殊要求，按照要求准备相关评审材料。

广东省晋升工程师发表期刊：《塑料制造》由广东省塑料工业协会主办，国际标准刊号：ISSN1727-2890，原国内统一刊号：CN44-1256/TQ。每月1日出版，月发行量3万册，面向全国发行。《塑料制造》(原《广东塑料》)创刊于1976年，创刊30周年之际，于2006年4月正式更名为《塑料制造》。