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公路工程评高级工程师发表哪些刊物

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 13:36

 　　公路建设的突飞猛进得益于国家对公路工程方面人才培养的重视，公路工程师共分三级，助理公路工程师、公路工程师、高级公路工程师，不同级别的公路工程师评审晋升条件是不同的，比如论文的要求，助理工程师一般不需要发表论文，中高级工程师就需要发表论文了，公路工程评高级工程师发表哪些刊物?

　　《广东公路交通》(双月刊)创刊于1975年，由广东省交通科学研究所主办。本刊主要面向广东公路交通系统，并与全国公路交通系统科研、水利、林业、市政等行业的相关单位对口交流。坚定不移地贯彻“科学技术必须面向经济建设”的方针，紧密结合广东公路交通环境建设，及时报导科技成果，交流技术经验，反映水平动向，传播新技术、新工艺、新材料，为推动广东公路交通科技发展发挥积极的作用。

广东公路交通

　　《云南公路科技》是云南省交通厅和云南省公路学会主办的技术类刊物，办刊宗旨是将科学技术转化为生产力，促进交通运输事业的发展。主要任务是传播科技信息，总结科研成果，开展学术交流，促进技术进步，促进管理工作科学化、现代化、推动交通科技进步和经济建设发展。

云南公路科技

　　《东北公路》促进东北三省的学术交流，繁荣公路科技，结合东北地区的实际条件和特点，为对外开放，加速辽东半岛外向型经济建设，加速我国现代化交通建设。

东北公路

　　评审高级工程师建议大家可以适当选择级别相对较高一些的刊物，一来是高工评审的要求，二来评审中能提交两三篇高水准论文比普通论文优势要明显的多。

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