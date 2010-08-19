公路工程评高级工程师发表哪些刊物
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-30 13:36
公路建设的突飞猛进得益于国家对公路工程方面人才培养的重视，公路工程师共分三级，助理公路工程师、公路工程师、高级公路工程师，不同级别的公路工程师评审晋升条件是不同的，比如论文的要求，助理工程师一般不需要发表论文，中高级工程师就需要发表论文了，公路工程评高级工程师发表哪些刊物?
《广东公路交通》(双月刊)创刊于1975年，由广东省交通科学研究所主办。本刊主要面向广东公路交通系统，并与全国公路交通系统科研、水利、林业、市政等行业的相关单位对口交流。坚定不移地贯彻“科学技术必须面向经济建设”的方针，紧密结合广东公路交通环境建设，及时报导科技成果，交流技术经验，反映水平动向，传播新技术、新工艺、新材料，为推动广东公路交通科技发展发挥积极的作用。
《云南公路科技》是云南省交通厅和云南省公路学会主办的技术类刊物，办刊宗旨是将科学技术转化为生产力，促进交通运输事业的发展。主要任务是传播科技信息，总结科研成果，开展学术交流，促进技术进步，促进管理工作科学化、现代化、推动交通科技进步和经济建设发展。
《东北公路》促进东北三省的学术交流，繁荣公路科技，结合东北地区的实际条件和特点，为对外开放，加速辽东半岛外向型经济建设，加速我国现代化交通建设。
评审高级工程师建议大家可以适当选择级别相对较高一些的刊物，一来是高工评审的要求，二来评审中能提交两三篇高水准论文比普通论文优势要明显的多。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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