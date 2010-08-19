化工企业评中级职称文章怎么写

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 16:10

化工企业评中级职称文章怎么写?中级职称论文的写作首先要有富有新意的选题，这是写好文章的开端也是关键，最好要有一些深度，中级职称论文虽说要求没那么苛刻，但是有一定创新性是所有文章都必须具备的，在写作时围绕选题逐渐展开就可以，不同人写出的文章内容一定是各有千秋的，但唯有文章的格式和结构是通用的，所以，中级职称论文的写作把握好结构，再有一些新思路新观念，发表就不成问题了。

一、标题

标题应该符合全文内容，是文章内容的高度概括。标题通常不得超过20个汉字，如果20个汉字仍无法说明白的，可以增加副标题。

二、作者名字

学术期刊发表论文必须有作者名字。作者名字按先后顺序被称作第一作者、第二作者、第三作者、……。一般情况下，作者的数量是不限制的，也就是说文章是由几个人合作完成的就应该是几个人。但一般不会超过5人。部分杂志要求最多3人或者2人。

三、作者单位

作者单位是在职称评审中确定一个作者的身份的信息，尤其在学术论文中不可缺少。通常的格式是：单位，省市，邮编。

四、摘要

摘要又被称为内容摘要，是文章的一个概括性的结论。摘要通常在200字左右。摘要是对论文全文的引导，是论文格式中不可缺少的一环。摘要要求概括全文，不可以片面只讲文章的一部分。

五、英文摘要

部分杂志要求文章需要存在英文摘要。英文摘要是对中文摘要的一个翻译，要求翻译准确。

六、关键词

关键词是文章索引的一个重要部分。关键词要求必须设置准确，恰当。让别人可以较容易地根据关键词了解文章的主要谈论问题。这也是文章划类的一个基本方式。

七、英文关键词

部分杂志要求文章需要存在英文关键词。英文关键词要求翻译正确。

八、正文

学术论文的正文为论文的主体。正文的层次应该清晰，论述应该有理有据，论文的主题更是应该明确。论文准备切忌统概统论。大帽子下写小问题。发表论文的正文长度通常在2000字到8000字之间。过多应该精简，过少应该补充.

九、参考文献

参考文献具有一定的格式。文中如有参考文献，应依照引用的先后顺序用阿拉伯数字加方括号在右上角标出，并在文中按照引用的先后顺序标注出引用参考文献的作者名、引用文题名、出版单位以及出版日期。

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