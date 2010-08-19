城市管理期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 15:34

随着城市化进程的不断加快，城市管理越来越重要，城市的发展，三分靠建设七分靠管理，基础设施、公共服务设施等等都需要管理，城市管理也与人们的生活息息相关，水、电、气、电话、公交、垃圾清运等，都是城市管理的范畴，城市管理期刊有哪些?

《上海城市管理职业技术学院学报》是由上海城市管理职业技术学院主办的期刊。本刊属城市建设与管理领域内的综合性理论刊物，重点反映上海及国内外其它城市建设与管理的先进经验、方法和理念，为广大从事城市建设与管理的人士提供理论与实践阵地。

《城市公用事业》城市管理期刊发表，1987年创刊，是关城市公用事业综合性的刊物。《城市公用事业》主要介绍国内外城市交通、城市燃气、城市给排水等方面的研究成果、经营成果、信息动态、科技文摘等内容。

《城市问题》北京城市管理期刊，创刊于1982年，是北京社会科学院主管主办的城市问题研究美术期刊，创刊以来，坚持“双百”方针，倡导学术理论创新和实事求是的学风，注重发表对我国城市问题进行深入研究的成果，开辟了城市科学、城市建设与发展、经济与社会、城市管理、外国城市、城市瞭望等栏目，荣获中国市长协会推荐期刊、多次被评为北京市优秀期刊。

城市环境是否整洁优美，交通是否便捷，基础设施是否完备，社会生活是否有序，是否具有安全感和亲和力等，都直接影响着一个城市的外在形象和吸引力，决定着它的发展前景。