山西省高级政工师有论文要求吗
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 15:16
山西省高级政工师有论文要求吗?一般来说，政工师的职称评审条件涉及学历、年限、业绩等方面的内容，论文著作也是其中一项必不可少的条件，政工专业职称分类主要有三级，初级(助理政工师、政工员)，中级(政工师)，高级(高级政工师)，高级政工师是政工师职称中的最高级别，对论文是一定有要求的，高级职称对论文的要求向来比较高，高级政工师也不例外，具体条件如下。
取得政工师资格后，公开发表、出版本专业高水平的论文、著作，符合下列条件之一;
(一)出版本专业著作、译著1部，本人撰写5万字以上。
(二)在省级以上报刊上独立或作为第一作者发表对实际工作有指导作用、有较高水平的研究论文2篇，在市级以上报刊发表1篇。
(三)在省级以上报刊上发表研究论文2篇，在省级以上专业学术会议上宣读论文1篇以上。
需要注意的是时间问题，文章必须是申报者取得中级职称后发表的，再之前的文章就不能用来申报高级职称了，即便文章从来没用过，高级政工师职称申报者一定要认真查阅最新职称文件要求，根据职称文件的内容按时准备好相关的职称材料，了解清楚单位的具体要求再着手准备。
山西省高级政工师论文发表期刊：《山西政报》从创刊至今，始终以集中准确地刊登国家和省委、省政府、省政府办公厅的规章、命令等政策性文件为职责，以推动经济和社会的发展为己任，为维护政权建设、保证政令畅通、推进政务公开、推动经济发展发挥了积极的作用，成为各级基层干部依法行政的重要手册和社会公众依法维护合法权益的重要政策依据。
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