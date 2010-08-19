初中化学论文在哪里发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 14:44

初中教师撰写教学论文是对教学领域中的问题进行分析总结，也是体现教师教学成果的主要形式，教学论文既是教师探讨教学工作的主要形式，也是提高自身教学水平的一种方式，是教育界学术交流的工具，所以说教学论文的撰写需要引起每一位教师的重视，教学论文写作水平的提高对提高教学整体水平都是有重要意义的，初中化学论文在哪里发表?

《化学教与学》为江苏省教育厅主管、南京师范大学主办的全国公开发行的化学教育教学类期刊。办刊宗旨：遵循邓小平“教育要三个面向”的战略思想，帮助中学生深入理解教材，帮助教师交流教学经验和教学科研成果，激发学生学习兴趣，开阔知识视野，培养探索能力，全面提高学生素质。

《中学化学》杂志的读者群为中等学校师生，旨在成为“学化学的助手，教化学的参谋”。每期刊载的全部文章均以中学化学教材、课程标准为科学依据。文章力求深入浅出，通俗易懂，短小精练，生动活泼地普及科学技术知识。

《化学教育》是由中国科学技术协会主管，中国化学会主办的国家级化学教育类学术月刊。读者对象为高等师范院校及中学化学教师、研究生、大学生，及广大化学教育工作者。它的任务是放眼化学学科的发展方向，围绕我国化学教育事业的发展，重点报道化学教育领域内的改革动态和研究成果，介绍化学学科的新成就和新发展;化学教育的新理论、新观念;化学教育教学改革新经验，为提高化学教育工作者的业务水平服务，为我国化学教育事业的发展服务。

教学论文的写作要有鲜明而富有创意的论点，也要有充足而准确的论据，不能凭空捏造事实，最关键也是最基础的结构要把握好，思路条理清晰。