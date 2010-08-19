晋升卫生专业高级职称需要论文吗

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 14:19

晋升卫生专业高级职称需要论文吗?卫生专业高级职称也就是主任医师，主任医师可以说是医生职称中的最高级别了，评审的各方面条件都是相当高的，对论文当然也是有一定要求的，医生职称的评审尤其重视论文的写作与发表，很多都是要求医生发表sci这种级别的刊物论文的，所以，难度可想而知，理论研究水平是主任医师所必须具备的一项能力，来看看主任医师评审对论文的具体要求：

(1)国家级医学学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文一篇。

(2)省级医疗卫生计生机构专业技术人员，须在可视同国家级医学学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文一篇以上，同时在省级医学学术刊物公开发表本专业研究方向一致的较高水平论文三篇以上;市级及以下医疗卫生计生机构专业技术人员，须在可视同国家级医学学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文一篇以上，同时在省级医学学术刊物公开发表本专业研究方向一致的较高水平论文两篇以上。

(3)国家专业出版社出版的本专业较高水平的科技著作一部，本人撰写部分不少于10万字，同时在可视同国家级医学学术刊物公开发表本专业研究方向一致的较高水平论文一篇。

(4)获国家自然科学奖、发明奖、科技进步奖一项，或获省、部级科学技术奖二等及以上奖一项，同时要求在可视同国家级医学学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文一篇以上。

以上条件满足其中一项就可以，建议申报者尽自己所能选择相对高水平的刊物来发表自己的文章，普刊论文对于主任医师评审来说并没有明显优势，发表了也是认可的，但是体现不出医务人员的水平和能力，发表国内核心期刊就是不错的选择。