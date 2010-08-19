土木工程专业本科生如何申报初级职称

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 13:56

土木工程专业本科生如何申报初级职称?初级职称是所有职称级别中最基础的级别，除了对工作年限有一些要求外几乎没有其他方面的要求，而工作年限要求也是很容易满足的，初级职称的申报是比较容易的，土木工程专业本科生只需毕业后从事专业工作满一年就可以向单位申报初级职称，比较简单，不同学历对工作年限的要求有所不同，具体条件如下：

(1)大学本科毕业，从事专业技术工作一年以上。

(2)大学专科毕业，从事专业技术工作二年以上。

(3)中专毕业，从事专业技术工作三年以上。

(4)高中毕业，从事专业技术工作七年以上。

(5)初中以下学历人员，从事专业技术工作十年以上，同时应具备员级职务。

凡符合上述申报条件的人员，还必须遵纪守法，具有良好职业道德，能认真履行岗位职责，在本专业岗位上做出显著成绩，且具备相应的专业理论水平和实际工作能力，并且上一年度考核为合格以上。

初级职称的申报满足上述条件之一就可以，也不需要论文，职称计算机或是职称英语，初级职称评审所说比较简单，但是也不可掉以轻心，初级职称是基础中的基础，有心的人从初级职称就开始积累后续更高级别职称所需的业绩、论文了，早作准备是不会错的。