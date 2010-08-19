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安徽省级政治类期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 13:33

 　　政治研究对国家发展意义深远，可以增强公民的政治水平，也可以借鉴和吸取国外先进经验，促进我国社会主义的发展与进步，政治研究是理论性很强学术研究，必须讲究实事求是，政治研究的论文写作也必须遵循这个原则，不可有主观性太强的内容，政治论文适合发表在政治专业刊物上，安徽省级政治类期刊有哪些?

　　《党史纵览》Dangshi Zonglan(月刊)1981年创刊，是由中共安徽省委党史研究室主管，融史料性、知识性、教育性、可读性为一体的面向大众的综合性党史宣传刊物，国内外公开发行。创刊20多年来，本刊坚持正确的办刊方向，广采博取、潜心探索、以史鉴今、求实存真，努力宣传党的光辉历史，努力贴近现实，贴近读者，刊物质量不断提高，被评为华东地区优秀党史期刊和安徽省优秀期刊，深受广大读者的青睐和好评。

党史纵览

　　《安徽省人民政府公报》创刊于1949年，由安徽省人民政府办公厅主办。主要刊登国务院和省人民政府公开发布的决定、命令、批示法规及其它重要文件，以及全省及省内各行业、各地市州县经济建设和各项改革的新成就，并登载重要的政策和经济、科技信息。

安徽省人民政府公报

　　《安徽行政学院学报》是安徽行政学院主办的综合性理论刊物，现为RCCSE中国核心学术期刊。前身是创刊于1985年的《乡镇经济》，2010年更名为《安徽行政学院学报》，季刊，国内外公开发行。本刊注重学术性、理论性、探索性，主要刊登公共管理学、应用经济学、政治学、当代马克思主义和科学社会主义、社会学、法学等领域的最新研究成果。

安徽行政学院学报

　　政治研究是广大党员干部必须进行的一项工作，有助于提高广大干部的管理才能，实现决策的科学化和管理的民主化，从而促进我国政治体制的创新与改革。

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