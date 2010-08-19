安徽省级政治类期刊有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-29 13:33
政治研究对国家发展意义深远，可以增强公民的政治水平，也可以借鉴和吸取国外先进经验，促进我国社会主义的发展与进步，政治研究是理论性很强学术研究，必须讲究实事求是，政治研究的论文写作也必须遵循这个原则，不可有主观性太强的内容，政治论文适合发表在政治专业刊物上，安徽省级政治类期刊有哪些?
《党史纵览》Dangshi Zonglan(月刊)1981年创刊，是由中共安徽省委党史研究室主管，融史料性、知识性、教育性、可读性为一体的面向大众的综合性党史宣传刊物，国内外公开发行。创刊20多年来，本刊坚持正确的办刊方向，广采博取、潜心探索、以史鉴今、求实存真，努力宣传党的光辉历史，努力贴近现实，贴近读者，刊物质量不断提高，被评为华东地区优秀党史期刊和安徽省优秀期刊，深受广大读者的青睐和好评。
《安徽省人民政府公报》创刊于1949年，由安徽省人民政府办公厅主办。主要刊登国务院和省人民政府公开发布的决定、命令、批示法规及其它重要文件，以及全省及省内各行业、各地市州县经济建设和各项改革的新成就，并登载重要的政策和经济、科技信息。
《安徽行政学院学报》是安徽行政学院主办的综合性理论刊物，现为RCCSE中国核心学术期刊。前身是创刊于1985年的《乡镇经济》，2010年更名为《安徽行政学院学报》，季刊，国内外公开发行。本刊注重学术性、理论性、探索性，主要刊登公共管理学、应用经济学、政治学、当代马克思主义和科学社会主义、社会学、法学等领域的最新研究成果。
政治研究是广大党员干部必须进行的一项工作，有助于提高广大干部的管理才能，实现决策的科学化和管理的民主化，从而促进我国政治体制的创新与改革。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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