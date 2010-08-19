山西省评正高级要求几篇论文
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-28 16:00
山西省评正高级要求几篇论文?正高级可以说是职称评审的最高级别了，对职称论文的要求也是可想而知的，一般的高级职称评审要求上可能主要求发表2-3篇职称论文就可以，乍一看要求似乎也不高，其实不然，这只是最基本的要求，高级职称竞争激烈程度想必大家都有所了解，一般都是有名额限制的，一个省份的名额可能就几十人，面临如此激烈的竞争，区区两三篇职称论文恐怕是没有多大的优势的，那么评高职该准备几篇论文呢?
建议发表3篇省级刊物，2篇国家级刊物，如果单位名额有限，核心刊物发表1-2篇，就更好了，具体要求还要咨询本单位人事部门或相关部门。有些行业的高职评审明确要求，在核心刊物发表1-2篇论文，那就必须要准备核心刊物论文了，一般北大中文核心就可以了，还有的需要发表在cssci期刊既南大核心，双效核心期刊，难度就更大了。
山西省评正高级发表期刊：《山西社会主义学院学报》的前身《山西社会主义学院院刊》创办于1990年4月，是具有学院机关刊物性质的综合性内部刊物。1998年11月经国家新闻出版署批准，从1999年开始转为公开刊物，更名为《山西社会主义学院学报》。
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