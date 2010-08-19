哪些期刊可以发旅游管理专业论文
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-28 15:41
随着旅游产业的不断发展，旅游经济已经成为国民经济中的关键构成，旅游产业的发展势必会需要大量专业人才，同时，对旅游管理工作也提出了更高的要求，哪些期刊可以发旅游管理专业论文?旅游专业刊物都是可以发表的：
《旅游研究》致力于旅游理论前沿的研究，关注旅游实践的发展，为活跃和繁荣旅游理论研究搭建理论交流平台;更好地为旅游教学、科研服务，促进旅游科研成果尽快转化为生产力;办出民族性、区域性特色，为全国特别是西部地区旅游业和旅游产业发展提供政策导向和理论参考，为保护、传承和弘扬民族旅游文化，为推动云南民族文化大省、旅游大省建设和西部大开发战略的实施作贡献。
《旅游科学》旅游期刊，是国内外公开发行的旅游学术研究专业期刊，由上海师范大学旅游学院(上海旅游高等专科学校)主办，双月刊，每年6期，双月末出版。本刊始终保持着严谨的学术内涵和朴实的编辑风格，注重旅游理论与应用研究，反映学术动态，关注行业焦点。
《旅游论坛》杂志前身为《桂林旅游高等专科学校学报》，创刊与1989年，2008年下半年更名为《旅游论坛》，为旅游科学综合性学术刊物，主要面向旅游研究从业人员。以科学发展观为指导，关注旅游发展动态，反映旅游学科研究前沿和热点，报道旅游最新科研成果，推广旅游发展新理论、新方法、新经验，为提高旅游从业人员业务水平和科研能力、促进旅游科学研究和旅游事业发展服务。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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