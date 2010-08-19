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综合性农业科学期刊哪个容易发

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-28 15:25

 　　综合性农业科学期刊哪个容易发?一般来说，综合性刊物比专业性强的刊物发表难度要小一些，但是综合性刊物也不乏高水平的核心刊物，同样也不容易发表，如果作者想选择容易发表的，最好还是选择普通期刊，不论是对文章的要求还是对作者的要求条件都会相对宽松，以下农业综合性刊物供大家参考：

　　《农业工程》创刊于2011年，2012年改为月刊，办刊宗旨：解读农业工程政策，聚焦农业工程各领域关键技术的创新突破、成套技术系统集成和先进实用技术的推广示范，搭建农业工程交叉学科产学研集成信息平台，推进农业工程技术创新与成果转化，更好地为“三农”服务。读者对象：农业工程各专业领域从事科研、教学、管理、生产和推广的科技人员以及高等院校师生等。

农业工程

　　《古今农业》杂志是由农业部主管，中国农业博物馆361期刊网主办的反映农业历史、现状与发展的学术性、资料性、研究性刊物。1987年创刊，1987-1990年期间为半年刊，1991年起改为季刊。该刊物将刊载反映当代中国农业历史和现实问题研究方面的文章，包括农业科技、经济、社会等方面，同时本刊物欢迎有关博物馆、农业博物馆建设方面的研究文章。

古今农业

　　《农业工程学报》是由中国农业工程学会主办的全国性学术期刊，在最新版的《中文核心期刊要目总揽》中位居“农业工程类”期刊榜首;2001年入选中国期刊方阵“双效”期刊;被中国科协主办的《中国学术期刊文摘》选为首批收录期刊;2009年入选“中国科协精品科技期刊工程项目”期刊;先后被美国工程索引(EI光盘版)、英国国际农业与生物中心(CAB International)、美国剑桥科技文摘(CSA)等15家检索系统、数据库收录。

农业工程学报

　　如果作者文章专业性比较强，那么最好也选择专业性强的刊物发表，能更好的体现作者的学术水平和写作水平。

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