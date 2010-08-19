发省级普刊前要查重吗

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-11-28 14:49

有作者问到普刊是不是不用查重，直接就能发?发省级普刊前要查重吗?查重是必须的，作者发表职称论文或是毕业论文，都要经过查重检测这一道关卡，不仅仅是杂志社，单位和学校也会进行查重检测，学术界对查重是十分看重的，那么，职称论文查重多少能过?如何降低文章的重复率?

一般的普刊则大部分要求不高于25%或是30%，百分比并不能说明文章的抄袭程度，只能看出文章的字数有多少是重合的。百分比的数字越大，说明文章的重合率越高，百分比超过标准肯定是不能见刊发表的，目前为止对于查重的标准来说，只能查明文章的复制重复程度，对于一些表格还是不能查明的，所以，为了提高原创率，大家可以将一些数据转换成图表，系统检测的是句子，所以句子如果是大篇幅的复制的话，飘红度是非常的高的。有的人会将句子中的一些词语或者将整个句子改语态，这样可能会减低重复的标准，但是重合的计算标准还是有的。所以，最好的方法就是根据优秀论文产生自己的想法来写一篇文章。

总之，自己原创的文章最放心，最不用担心被检测出抄袭，但是写作纯原创的文章并不现实，即便一些学术达人写出纯原创的可能性也不大，都是需要参考和引用一些文献资料的，但是引用归引用，引用要讲究技巧，也是可以避开检测的。总之不要大篇幅引用，这是最基本要求。