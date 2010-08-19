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海洋信息系统类论文投哪些杂志

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-29 16:20

 　　海洋工程是一项依托海洋资源的科学技术，主要围绕海洋资源的开发利用与保护开展，我们所熟知的海底隧道、填海造陆、海底光缆、海洋矿产资源勘探等都是海洋工程的范畴，我国海洋资源丰富，海洋资源的合理利用是推动科学技术发展和社会进步的一个关键推动力，随着信息技术的发展，海洋工程也开始了信息化应用，海洋信息系统类论文投哪些杂志?

　　《海洋工程装备与技术》OceanEngineeringEquipmentandTechnology(双月刊)2014年创刊，是公开发行的优秀学术期刊。自创刊之日起，一直坚持锐意进取、兼容并收、实事求是的办刊理念，由于其态度严谨、积极创新、观点新颖等创刊特点，获得业内人士的一致认可，在国内刊物领域具有较大影响力。

海洋工程装备与技术

　　《海洋信息》本刊以科学技术是第一生产力为指导思想，以海洋事业发展为中心任务，紧密围绕“发展”、“经济建设”的要务、中心、着重报道国内外各类海洋信息，特别是国内外海洋信息化建设与海洋信息技术的最新进展，为推动我国海洋信息化进程服务，为我国海洋事业发展服务。

海洋信息

　　《浙江海洋学院学报》学报是由浙江省教委主管，浙江海洋学院主办的报道人文科学研究成果的学术刊物。主要刊登文学、语言学、美学、历史学、法律政治研究、海洋文化研究、经济学等研究论文。

浙江海洋学院学报

　　需要写作海洋工程方面的技术人员可以关注行业的最新动态和技术发展方向，文章有一定创新性再好不过了，想了解更多海洋工程方面的刊物可以登录搜论文知识网。

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