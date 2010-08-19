河北省高级会计师论文发表期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-29 15:58

很多财会人员都以高级会计师为努力目标，高级会计师的评审是考评结合的，必须先参加全国统一的《高级会计师实务》考试，同时需要符合由本人申请，单位推荐，经所在单位、省直主管部门、地市财政部门或基层职称评委会进行考核评议才能通过，高级会计师的评审还有论文答辩，论文的写作与发表难住了不少财务工作者，很多人不知道论文去哪里发表，河北省高级会计师论文发表期刊有哪些?

《绿色财会》杂志是经国家新闻出版总署批准，中国会计学会林业分会主办的工作指导类期刊，以宣传党和国家的财经政策，推动林业财会改革，指导基层财会工作，繁荣林业财会科学，传播财会知识为宗旨，融政策性、指导性、实用性和知识性为一体。

《金融会计》(月刊)是1993年12月由中国人民银行 牵头，工、农、中、建、交五大银行和当时的中国人民保险总公司为主体的中国金融会计学会创办的全国性中央级金融会计专业刊物。《金融会计》发行范围广泛，从各大金融机构总部到其基层网点，发行量居全国专业类刊物前列。

《会计师》创刊于2004年1月，经国家新闻出版总署批准。《会计师》杂志是一份集前沿性、实用性、理论性于一体的财会类期刊。我国著名会计学专家葛家澍教授担任了本刊第一届编委会主任(2004---2007)，另来自中国人民大学、财政部科研所、国家发改委的多位国内知名会计专家、学者担任了本刊的专家顾问。

大家在选择刊物时没必要局限于刊物的归属地，一般的职称评审并不会要求必须发表本省的刊物，外省的刊物同样可以发表，这样一来，参评者的选择范围就大多了。