高级农艺师是什么职级

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-29 15:36

农艺师是专门从事农业技术就研究与管理、农业技术推广与培训工作的农业技术人才，是高级农业技术人才，相比较而言，农艺师更倾向于技术的研究和管理方向的工作，农艺师职称也有不同级别的划分，高级农艺师是什么职级?高级农艺师属于副高级职务，相当于副教授级别，其上有正高级的研究员，相当于教授级别，其下有中级职务农艺师，再往下有初级职务助理农艺师和农业技术员，那么高级农艺师的条件有哪些?

《农业技术人员技术职务试行条例》第十三条规定：获得农业博士学位的研究生，担任农艺师工作二年以上;获得农业硕士学位或具有农业本科毕业学历的农业技术人员，担任农艺师工作五年以上，经考核评审，凡符合本条例第八条的要求，并具备下列第一、五款及二、三、四款之一者，可聘任或任命为高级农艺师。

l.具有系统、坚实的本学科基础理论知识和技术知识，在某一方面有较深的造诣，在学术上、技术上有独到见解，发表过有一定水平的论文和著作。

2.能制定本地区或本专业生产发展规划和实施方案，研究计划新技术开发项目，并指导或主持实施，解决实施中的重大技术问题。

3.能运用国内外先进科学技术，在较大范围内指导试验示范，在提高农业生产率和经济效益方面成绩显著。

4.在传授科学技术知识或培养中级技术人才方面做出了较大的成绩。

5.能较熟练地阅读本专业一门外文书刊资料。

任何行业的高级职称评审都不容易，都是有难度的，高级农艺师也不例外，从上述条件就不难看出，需要我们在工作中做出一些成绩才行。

高级农艺师发表期刊：《基层农技推广》2013年创刊，月刊，国内公开发行。本刊立足农村基层，是一本面向基层农技推广人员和广大农民群众的电子期刊，本刊设有专题论坛、试验报告、示范推广，经验交流、改革动态、推广之星、实用技术、漫谈随笔八大栏目。