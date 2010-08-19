毕业论文发表一般是哪种期刊

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-28 16:25

很多毕业生都会为毕业论文的写作与发表发愁，写作论文后发表在什么样的刊物上成为困扰毕业生的主要问题之一，不知道毕业论文发表到底该怎么选择刊物，怎么选择刊物省钱?这么选择刊物有效?只有先了解了刊物级别刊物种类，并且与自己专业和论文的专业方向与风格相匹配，才能选择出正确的刊物，毕业论文发表一般是哪种期刊?具体要求大家把握以下几点：

一、所发的刊物必须是国家公开发行的正规期刊，能在国家新闻出版总署网上查到此刊物，具有国内统一CN刊号和国际刊号ISSN。

二、必须符合评审材料上面的要求。不同地区不同单位不同时间，评审要求可能不同。

选择期刊无非考虑几种因素：

1、期刊的级别

目前期刊可分为SCI、核心、国家级、省级等级别。核心分为：科技核心(统计源)、北大核心、南大核心。

2、发表的费用

刊物不同，费用不一样。SCI最贵，核心其次，省级国家级最便宜。

3、发表周期。

省级国家级1-3个月 核心6-12个月

刊物选择并不难，一般的毕业论文也不会对发表刊物有过高的要求，只要是国家承认的正规刊物就可以，如果本校有自办刊物，也可以优先选择本校刊物发表，都是可以的。

毕业论文发表期刊：《北京联合大学学报》(人文社会科学版)办刊宗旨是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针;发扬学术民主，促进学术研究，交流科研成果;为提高学校教学和科研水平，为我国社会主义现代化建设做贡献。获奖情况：北京市高校人文社科学报名刊。