2017山东卫生职称晋升破格条件有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-28 16:21
卫生系统职称评审向来不易，很多医务工作者在职称评审过程中感到困难重重，觉得各方面条件要求实在是太高了，的确，卫生系统职称评审严格是众所周知的，主要是因为医学这是关系到人民生命安全的学科，从医者必须具备严谨扎实的工作技能才能胜任更高级别的职位，2017山东卫生职称晋升破格条件有哪些?通常情况下，破格条件比一般的条件要更为苛刻，通常都是一些在行业内有突出贡献的人员才可以破格录用，我们以正高级为例，看看破格申报正高级职称的条件，破格申报正高级专业技术职务需具备下列(一)、(三)或(二)、(三)条件(同一获奖项目、获奖论文或著作按一项计算)的副高级专业技术职务人员可破格申报正高级专业技术职务任职资格：
(一)承担国家级项目(课题)-论文，并已经省级以上业务主管部门组织同行专家鉴定，其成果具有国内先进水平; 或者已经省级以上业务主管部门组织同行专家鉴定，在管理、应用技术推广(包括专利成果推广应用)中取得显著的经济效益或社会效益，或其教学、科研成果在全省推广。
(二)获国家科学技术奖的主要完成人;或者获省、部级科学技术二等奖以上及相当奖励项目的主要完成人;或者获省社会科学成果二等奖以上的主要完成人;或者获两项以上国家专利(至少有一项发明专利)，并在实践中推广应用。
(三)在中央和国家机关各部委主办具有国内统一刊号公开发行的专业报刊上发表本专业有较高学术价值的论文3篇以上(独立完成或第一作者，每篇3000字以上)-论文;或者公开出版由本人撰写的本专业有较高学术价值的2部以上专著或译著;
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通常情况，破格申报的人员一定是在岗位上有突出贡献的人员，所以想要破格录用恐怕是不那么容易的，医务工作者不如先做好自己的本职工作，突出的工作业绩是需要一点一滴慢慢积累的。
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