地矿类国家级期刊有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-28 15:27
地矿专业是一个工学专业，从名称上看主要涵盖地质和采矿两方面，其实这个专业涵盖的范围还是很广的，如地质工程、勘查技术、石油工程、煤炭、有色金属等等，都是地矿工程涵盖的范围，地矿专业的技术工作者主要从事的是科研实验类的工作，地矿工作者要求具有扎实的数学、物理和化学基础，地矿类国家级期刊有哪些?
《地矿测绘》是面向全国地质、矿产测绘、土地勘测专业的科技期刊。本刊支持“学术研究为支点，实用技术为主导，科学技术与经济建设相结合，面向生产、经营、科教第一线”的办刊特色。刊载的论文广泛涉及GPS、RS、GIS等新理论新技术的应用，并深层次地反映土地信息系统、地质勘测信息系统、地籍测量管理及自动化、土地资源动态、矿产资源地理信息系统等综合地理信息工程领域的生产、技术和科研工作。
《中国矿业大学学报》是经国家新闻出版署正式批准，在国内外公开发行的社会科学综合性学术理论刊物。本刊现为《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊，《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊。
《采矿与安全工程学报》于1984年创刊，原刊名《矿山压力》，半年刊，系煤炭学院内部发行。1990年更名为《矿山压力与顶板管理》，季刊，经国家科委批准，取得正式刊号，在国内外公开发行。2006年再次更名为《采矿与安全工程学报》，本刊适宜煤炭生产企业、高等院校、科研院所的工程技术人员阅读。
地矿专业人员写作发表专业论文是一个提高自身专业水平的主要途径，也是晋升的必然要求，选择发表刊物如果拿不准可以参考上述几本刊物，选择刊物主要考虑自身专业和刊物专业方向是否相符。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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《职教论坛》级别：北大核心
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国际刊号: 1001-7518
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