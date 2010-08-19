地矿类国家级期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-28 15:27

地矿专业是一个工学专业，从名称上看主要涵盖地质和采矿两方面，其实这个专业涵盖的范围还是很广的，如地质工程、勘查技术、石油工程、煤炭、有色金属等等，都是地矿工程涵盖的范围，地矿专业的技术工作者主要从事的是科研实验类的工作，地矿工作者要求具有扎实的数学、物理和化学基础，地矿类国家级期刊有哪些?

《地矿测绘》是面向全国地质、矿产测绘、土地勘测专业的科技期刊。本刊支持“学术研究为支点，实用技术为主导，科学技术与经济建设相结合，面向生产、经营、科教第一线”的办刊特色。刊载的论文广泛涉及GPS、RS、GIS等新理论新技术的应用，并深层次地反映土地信息系统、地质勘测信息系统、地籍测量管理及自动化、土地资源动态、矿产资源地理信息系统等综合地理信息工程领域的生产、技术和科研工作。

《中国矿业大学学报》是经国家新闻出版署正式批准，在国内外公开发行的社会科学综合性学术理论刊物。本刊现为《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊，《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊。

《采矿与安全工程学报》于1984年创刊，原刊名《矿山压力》，半年刊，系煤炭学院内部发行。1990年更名为《矿山压力与顶板管理》，季刊，经国家科委批准，取得正式刊号，在国内外公开发行。2006年再次更名为《采矿与安全工程学报》，本刊适宜煤炭生产企业、高等院校、科研院所的工程技术人员阅读。

地矿专业人员写作发表专业论文是一个提高自身专业水平的主要途径，也是晋升的必然要求，选择发表刊物如果拿不准可以参考上述几本刊物，选择刊物主要考虑自身专业和刊物专业方向是否相符。