信息技术论文发表刊物有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-26 16:18

信息技术就是我们常说的IT，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称，涵盖范围非常广，包括电子、通信、光纤等等都是信息技术的范畴，近些年，信息技术的发展可谓是突飞猛进的，信息技术在人类社会的方方面面都发挥了重要作用，大到国家，小到个人，都离不开信息技术，信息技术已经成为当今人类社会发展的重要基石，信息技术论文发表刊物有哪些?

《信息网络》宣传中国电信的业务发展和经营管理成就，同时紧跟产业发展趋势，报道通信新技术、新业务的发展与应用，探讨现代通信业的管理理念，把握行业市场脉络，提供通信行业的新信息。

《计算机工程与科学》(月刊)创刊于1973年，由国防科技大学计算机学院主办。办刊宗旨是为计算机界同行出版有创见的学术论文，介绍有特色的科研成果，探讨有新意的学术观点提供理想园地;活跃计算机界学术气氛，扩大国内外交流，为发展中国的计算机事业尽一点微薄之力。本刊强调学术性、及时性和普及性。

《IT经理世界》诞生。从创创之日起，她就立志成为中国最好的商业管理杂志。从信息扶推动企业管理进步这个角度切入，《IT经理世界》逐渐进入了各个行业战略管理和运营层面，开始探讨信息产业，制造业，流通业，金融业等各个行业的企业所括外资企业，本土国有企业，民营企业等各种不同类型企业的经营管理问题。

信息技术期刊还有很多，选择信息技术期刊要注意刊物是否与文章方向相符，可以多读一读期刊以往已经发表的文章，了解刊物对文章的喜好，必要时进行适当修改，以便增加中稿几率。