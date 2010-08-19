信息技术论文发表刊物有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-26 16:18
信息技术就是我们常说的IT，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称，涵盖范围非常广，包括电子、通信、光纤等等都是信息技术的范畴，近些年，信息技术的发展可谓是突飞猛进的，信息技术在人类社会的方方面面都发挥了重要作用，大到国家，小到个人，都离不开信息技术，信息技术已经成为当今人类社会发展的重要基石，信息技术论文发表刊物有哪些?
《信息网络》宣传中国电信的业务发展和经营管理成就，同时紧跟产业发展趋势，报道通信新技术、新业务的发展与应用，探讨现代通信业的管理理念，把握行业市场脉络，提供通信行业的新信息。
《计算机工程与科学》(月刊)创刊于1973年，由国防科技大学计算机学院主办。办刊宗旨是为计算机界同行出版有创见的学术论文，介绍有特色的科研成果，探讨有新意的学术观点提供理想园地;活跃计算机界学术气氛，扩大国内外交流，为发展中国的计算机事业尽一点微薄之力。本刊强调学术性、及时性和普及性。
《IT经理世界》诞生。从创创之日起，她就立志成为中国最好的商业管理杂志。从信息扶推动企业管理进步这个角度切入，《IT经理世界》逐渐进入了各个行业战略管理和运营层面，开始探讨信息产业，制造业，流通业，金融业等各个行业的企业所括外资企业，本土国有企业，民营企业等各种不同类型企业的经营管理问题。
信息技术期刊还有很多，选择信息技术期刊要注意刊物是否与文章方向相符，可以多读一读期刊以往已经发表的文章，了解刊物对文章的喜好，必要时进行适当修改，以便增加中稿几率。
下一篇：地矿类国家级期刊有哪些
精品阅读推荐
- 12017-09-28地矿类国家级期刊有哪些
- 22017-09-26信息技术论文发表刊物有哪些
- 32017-09-26发表一篇南大核心论文多少钱
- 42017-09-26河北省中级职称论文去哪发表
- 52017-09-25怎样在国家主管的刊物上发表论文
- 62017-09-25水稻栽培方面的职称论文在哪发表
- 72017-09-25深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文
- 82017-09-22哪些综合性的期刊比较好投
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 62014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 72015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12017-09-28技工学校档案管理现状和对策
- 22017-09-28建筑起重机械设备的监督管理方法
- 32017-09-28钻孔灌注桩桩身施工中产生的问题与防治
- 42017-09-28预应力技术在办公用房工程中的应用
- 52017-09-28降低锅炉飞灰含炭量的措施
- 62017-09-26现代物资发展中存在的管理问题
- 72017-09-26移动通信在铁路通信系统中的应用
- 82017-09-26农田水利工程的建设与管理
- 12010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 22016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 32016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 42012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 52016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 62016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 72014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
优质期刊推荐
- 1国家级管理观察
- 2国家级全国流通经济
- 3国家级外向经济
- 4国家级中华人民共和国财政部文告
- 5国家级军营文化天地
- 6国家级文化创新比较研究
- 7国家级中国原子能科学研究院年报
- 8国家级中国土特产
- 1学报青岛大学师范学院学报
- 2学报鸡西大学学报
- 3学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 4学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 5学报《辽宁行政学院学报》
- 6学报《内蒙古财经大学学报》
- 7学报《安徽职业技术学院学报》
- 8学报《广西财政高等专科学校学报》
核心期刊推荐
-
出版科学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1618/G2
国际刊号:1009-5853
单位：湖北省编辑学会出版科学
环境保护级别：南大核心
周期：半月刊
国内刊号:11-1700/X
国际刊号:0253-9705
单位：中国环境科学出版社环境保护
汽车安全与节能学报级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:11-5904/U
国际刊号:1674-8484
单位：清华大学汽车安全与节能学报
农村成人教育级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:41-1034/G4
国际刊号:1003-4269
单位：教育部职业与成人教育司农村成人教育
-
农村成人教育级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:41-1034/G4
国际刊号:1003-4269
单位：教育部职业与成人教育司农村成人教育
电化学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:35-1172/06
国际刊号:1006-3471
单位：中国科学技术协会电化学
电力系统及其自动化学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:12-1251/TM
国际刊号:1003-8930
单位：天津大学电力系统及其自动化学报
学术交流级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:23-1048/C
国际刊号:1000-8284
单位：黑龙江省社会科学界联合会学术交流
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》