发表一篇南大核心论文多少钱

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-26 15:45

南大核心期刊是我国核心期刊的一种，可以说与北大核心期刊并驾齐驱，是国内学术期刊的顶级刊物，相比之下，南大核心期刊更胜一筹，也正是因此，南大核心期刊数量要更少一些，发表难度也更大一些，同时对文章的要求也更高，发表一篇南大核心论文多少钱?

南大核心期刊的发表费用多数在在20000元起，价格还是比较高的，甚至有的南大核心期刊发表费用高达数十万元，发表南大核心期刊一个是费用高，另一个就是对文章的要求是非常高的，对作者的职位、职称级别都有很高的的要求，学术水平一般的作者恐怕是发表无望，那么如何发表南大核心期刊?作者自己写作发表可以说难度非常大，除非作者本身是专业领域内的专家学者，那么普通的作者想要发表南大核心，不妨找一家出版机构帮助发表，一方面，机构而已帮助作者对文章的质量进行把控和润色修改，另一方面，机构的发布渠道也可以让作者以更高的效率发表南大核心期刊。

南大核心期刊推荐：《国际贸易问题》月刊，创刊于1975年，由中华人民共和国教育部主管、对外经济贸易大学主办，CSSCI来源期刊(在73本经济类期刊中排名第21位)，中文核心期刊，中国人文社会科学核心期刊，中国期刊方阵双效期刊，中国科学文献计量评价中心贸易经济类(36本期刊)排名第一(影响因子1.327)，是我国国际贸易领域专业期刊顶尖期刊之一。