河北省中级职称论文去哪发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-26 15:42

河北省中级职称论文去哪发表?首先要弄清楚中级职称评审对职称论文的具体要求，一般来说，中级职称论文在省级及以上正规刊物上发表1-2篇职称论文就可以了，要求不高，具体要看所在行业和单位的详细要求，刊物的要求也不高，但我们在选择刊物时要了解清楚刊物的定位、专业方向以及办刊宗旨，不同的刊物会有不同的侧重，对文章的要求也就不同，以下可以发表中级职称论文的刊物供大家参考：

《社会科学论坛》TribuneofSocialSciences(月刊)曾用刊名：社会科学论坛.学术评论卷;社会科学论坛(学术评论卷)1984年创刊，是中国人文社会科学核心期刊，学术、思想、文化，思辩性，包容性，时代性，是中国当代人文知识分子理想的精神家园。坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

《合作经济与科技》杂志是一家经济类学术期刊。它以党政机关、企事业单位的理论工作者、实际工作者以及大专院校的教学工作者为主要服务对象。其基本宗旨是：宣传国家政策、普及经济理论、传播经营理念、交流改革经验、开展学术争鸣、推进科技进步、塑造企业形象。

《科技风》(半月刊)创刊于1988年，是经科技部和国家新闻出版总署批准的大型综合类科技期刊。成立至今，经过几十年发展，现设有北京、石家庄两个运营中心，业务范围涵盖期刊出版、网络传播、公关咨询、讲座培训、出版服务等多个领域，聚合了大批相关领域的专家学者及一线专业工作人员，特别是在教育科技、科学学科和汽车科技领域有着广泛影响。

中级职称论文要保证重复率不超过30%，这点也是最重要的，不但是单位，杂志社也会对文章重复率进行检查，过高的重复率肯定是无法发表的，这一点需要大家引起注意。