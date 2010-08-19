河北省中级职称论文去哪发表
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-26 15:42
河北省中级职称论文去哪发表?首先要弄清楚中级职称评审对职称论文的具体要求，一般来说，中级职称论文在省级及以上正规刊物上发表1-2篇职称论文就可以了，要求不高，具体要看所在行业和单位的详细要求，刊物的要求也不高，但我们在选择刊物时要了解清楚刊物的定位、专业方向以及办刊宗旨，不同的刊物会有不同的侧重，对文章的要求也就不同，以下可以发表中级职称论文的刊物供大家参考：
《社会科学论坛》TribuneofSocialSciences(月刊)曾用刊名：社会科学论坛.学术评论卷;社会科学论坛(学术评论卷)1984年创刊，是中国人文社会科学核心期刊，学术、思想、文化，思辩性，包容性，时代性，是中国当代人文知识分子理想的精神家园。坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。
《合作经济与科技》杂志是一家经济类学术期刊。它以党政机关、企事业单位的理论工作者、实际工作者以及大专院校的教学工作者为主要服务对象。其基本宗旨是：宣传国家政策、普及经济理论、传播经营理念、交流改革经验、开展学术争鸣、推进科技进步、塑造企业形象。
《科技风》(半月刊)创刊于1988年，是经科技部和国家新闻出版总署批准的大型综合类科技期刊。成立至今，经过几十年发展，现设有北京、石家庄两个运营中心，业务范围涵盖期刊出版、网络传播、公关咨询、讲座培训、出版服务等多个领域，聚合了大批相关领域的专家学者及一线专业工作人员，特别是在教育科技、科学学科和汽车科技领域有着广泛影响。
中级职称论文要保证重复率不超过30%，这点也是最重要的，不但是单位，杂志社也会对文章重复率进行检查，过高的重复率肯定是无法发表的，这一点需要大家引起注意。
下一篇：发表一篇南大核心论文多少钱
精品阅读推荐
- 12017-09-26发表一篇南大核心论文多少钱
- 22017-09-26河北省中级职称论文去哪发表
- 32017-09-25怎样在国家主管的刊物上发表论文
- 42017-09-25水稻栽培方面的职称论文在哪发表
- 52017-09-25深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文
- 62017-09-22哪些综合性的期刊比较好投
- 72017-09-22拿了录用通知一定会见刊吗
- 82017-09-222017安徽省政工师申报条件
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 62014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 72015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12017-09-26现代物资发展中存在的管理问题
- 22017-09-26移动通信在铁路通信系统中的应用
- 32017-09-26农田水利工程的建设与管理
- 42017-09-26小麦产量构成因素及提高产量的对策
- 52017-09-26河南省中小城市蔓延及其规划对策
- 62017-09-26机电设备安装的常见通病与调试
- 72017-09-26塔式起重机的技术及应用
- 82017-09-25松毛虫的药剂防治措施和技术特点
- 12010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 22016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 32016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 42012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 52016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 62016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 72014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
优质期刊推荐
- 1国家级管理观察
- 2国家级全国流通经济
- 3国家级外向经济
- 4国家级中华人民共和国财政部文告
- 5国家级军营文化天地
- 6国家级文化创新比较研究
- 7国家级中国原子能科学研究院年报
- 8国家级中国土特产
- 1学报青岛大学师范学院学报
- 2学报鸡西大学学报
- 3学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 4学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 5学报《辽宁行政学院学报》
- 6学报《内蒙古财经大学学报》
- 7学报《安徽职业技术学院学报》
- 8学报《广西财政高等专科学校学报》
核心期刊推荐
-
汽车安全与节能学报级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:11-5904/U
国际刊号:1674-8484
单位：清华大学汽车安全与节能学报
农村成人教育级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:41-1034/G4
国际刊号:1003-4269
单位：教育部职业与成人教育司农村成人教育
电化学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:35-1172/06
国际刊号:1006-3471
单位：中国科学技术协会电化学
电力系统及其自动化学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:12-1251/TM
国际刊号:1003-8930
单位：天津大学电力系统及其自动化学报
-
电力系统及其自动化学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:12-1251/TM
国际刊号:1003-8930
单位：天津大学电力系统及其自动化学报
学术交流级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:23-1048/C
国际刊号:1000-8284
单位：黑龙江省社会科学界联合会学术交流
济南大学学报自然科学版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:37-1378/N
国际刊号:1671-3559
单位：济南大学济南大学学报自然科学版
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》