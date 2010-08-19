怎样在国家主管的刊物上发表论文
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-25 16:47
怎样在国家主管的刊物上发表论文?有作者这样问到，国家主管的刊物一般就是国家级期刊，国家级期刊与省级期刊同属普刊，一般来说国家级期刊的影响力和质量要高于省级期刊，对文章的要求也稍高一些，但是差距并不大，所以，发表难度也是比较适中的，那么如何在国家级期刊上发表文章呢?
首先，要了解清楚目标刊物的投稿要求，从格式到内容排版，小到标点符号都要严格按照期刊的要求来写作，国家级论文字数把握在3000-5000字之间就可以，有些刊物对字数和所占版面有明确要求，那么作者按照要求控制字数就可以，论文的论点论据要言简意赅，如果文章运用到一些数据和模型，就要确保语言的数据的严谨性，要经得起推敲。
文章完成后就是投稿了，针对性投稿更具效率，有些作者觉得投稿要广泛撒网，其实这种做法并不恰当，还可能给杂志社留下不好的印象，因此，要选择适合自己的刊物针对性投稿，投稿的方式可以在线投稿或是邮箱投稿，投稿后建议大家可以适当主动联系杂志社，一方面是把握文章的审核进度，更重要的是可以了解自己的文章有哪些不足，及时修改，国家级论文的费用大家不用担心，大多在一千元左右，名气稍大一些的国家级期刊费用可能在两千元左右，这个费用水平大多数人都可以负担。
把握以上要点，发表国家级期刊是不成问题的，还有最关键的一点就是要早准备，国家级期刊最好能提前半年准备比较合理，这样就不至于时间太过仓促。
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