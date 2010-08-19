水稻栽培方面的职称论文在哪发表

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-25 16:15

水稻是主要农作物之一，在我国有着悠久的种植历史，尤其在长江流域，是我们日常生活必不可少的主食之一，随着农业技术的不断发展，水稻的种植技术也在不断进步，水稻除了用作最基本的主食外，还有很多其他用途，如酿酒、制糖、饲料等等领域，都发挥着重要作用，和多农业技术人员也致力于对水稻种植的研究，水稻栽培方面的职称论文在哪发表?

《杂交水稻》是国家杂交水稻工程技术研究中心和湖南杂交水稻研究中心主办、对国内外公开发行、专门报道杂交水稻的技术类科技期刊。以广大从事杂交水稻研究、开发、经营、推广和生产各个环节的人员，包括大中专院校、科研机构、种子生产和经营部门、推广部门及生产单位的有关人员为主要读者对象。

《北方水稻》是我国唯一一本以报道粳稻产业发展为主的科技期刊,办刊过程中，始终围绕推动我国农业生产发展和农业科技进步、加快实现农业现代化为办刊宗旨，立足我国北方稻区，面向全国，汇集先进的水稻科研成果、最新的生产技术，整合品种、农资、粮机等资源，完美诠释粳稻产业，全方位地为广大读者提供最新的科技成果和实用技术信息，深受广大读者青睐。

《中国水稻科学》为中国水稻研究所主办的全国性水稻学术性季刊，主要报道以水稻为研究对象的未经发表的中、英文原始论文。本刊主要刊登以水稻为研究对象的原始科研论文。为中文核心期刊，在我国农业和生物类期刊中影响因子名列前茅，被20余种国内外数据库及检索刊物收录。

农业技术论文写作需要大家平时要多多关注行业前沿的技术发展趋势，能对最新的技术领域进行研究再好不过了，如果觉得自己能力有限还不能达到这个水平，对当下技术特点进行研究也是可以的，但要注意选题，选题要尽可能细化，选题新颖就能写出好论文。