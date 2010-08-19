水稻栽培方面的职称论文在哪发表
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-25 16:15
水稻是主要农作物之一，在我国有着悠久的种植历史，尤其在长江流域，是我们日常生活必不可少的主食之一，随着农业技术的不断发展，水稻的种植技术也在不断进步，水稻除了用作最基本的主食外，还有很多其他用途，如酿酒、制糖、饲料等等领域，都发挥着重要作用，和多农业技术人员也致力于对水稻种植的研究，水稻栽培方面的职称论文在哪发表?
《杂交水稻》是国家杂交水稻工程技术研究中心和湖南杂交水稻研究中心主办、对国内外公开发行、专门报道杂交水稻的技术类科技期刊。以广大从事杂交水稻研究、开发、经营、推广和生产各个环节的人员，包括大中专院校、科研机构、种子生产和经营部门、推广部门及生产单位的有关人员为主要读者对象。
《北方水稻》是我国唯一一本以报道粳稻产业发展为主的科技期刊,办刊过程中，始终围绕推动我国农业生产发展和农业科技进步、加快实现农业现代化为办刊宗旨，立足我国北方稻区，面向全国，汇集先进的水稻科研成果、最新的生产技术，整合品种、农资、粮机等资源，完美诠释粳稻产业，全方位地为广大读者提供最新的科技成果和实用技术信息，深受广大读者青睐。
《中国水稻科学》为中国水稻研究所主办的全国性水稻学术性季刊，主要报道以水稻为研究对象的未经发表的中、英文原始论文。本刊主要刊登以水稻为研究对象的原始科研论文。为中文核心期刊，在我国农业和生物类期刊中影响因子名列前茅，被20余种国内外数据库及检索刊物收录。
农业技术论文写作需要大家平时要多多关注行业前沿的技术发展趋势，能对最新的技术领域进行研究再好不过了，如果觉得自己能力有限还不能达到这个水平，对当下技术特点进行研究也是可以的，但要注意选题，选题要尽可能细化，选题新颖就能写出好论文。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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