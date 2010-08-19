深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-25 15:35
随着科学技术的发展，电气机电技术日渐成熟，电气机电技术在越来越多的行业和领域应用开来，发挥了重要的作用，相关技术人才的地位和认可度也日渐攀升，这就吸引了更多的人才投身电气机电行业，很多人踏入行业后就会关注职称评审的问题，毕竟想要实现个人的晋升，职称评审还是一个主要的方式，那么，深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文?一般的要求是取得工程师任职资格后，具备下列条件之一：
(一)独立或作为主要编著者(前三名)公开出版本专业著作1部以上;
(二)独立或作为第一作者在公开出版的学术期刊上发表本专业论文2篇以上;
(三)撰写本人直接承担项目的技术报告(项目立项报告、可行性分析报告、科学实验报告、研究设计报告、技术论证报告等)3篇以上。
高级工程师论文的最低要求2篇以上，3000字符以上，最好发表在省级以上科工类专业期刊上，建议大家有时间和精力就多准备两篇，普刊论文写作与发表难度也不算大，多一些准备就多一些胜算。
电气机电技术论文发表期刊：《上海电气技术》本刊以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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