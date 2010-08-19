深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-25 15:35

随着科学技术的发展，电气机电技术日渐成熟，电气机电技术在越来越多的行业和领域应用开来，发挥了重要的作用，相关技术人才的地位和认可度也日渐攀升，这就吸引了更多的人才投身电气机电行业，很多人踏入行业后就会关注职称评审的问题，毕竟想要实现个人的晋升，职称评审还是一个主要的方式，那么，深圳晋升电气机电高级工程师要几篇论文?一般的要求是取得工程师任职资格后，具备下列条件之一：

(一)独立或作为主要编著者(前三名)公开出版本专业著作1部以上;

(二)独立或作为第一作者在公开出版的学术期刊上发表本专业论文2篇以上;

(三)撰写本人直接承担项目的技术报告(项目立项报告、可行性分析报告、科学实验报告、研究设计报告、技术论证报告等)3篇以上。

高级工程师论文的最低要求2篇以上，3000字符以上，最好发表在省级以上科工类专业期刊上，建议大家有时间和精力就多准备两篇，普刊论文写作与发表难度也不算大，多一些准备就多一些胜算。

电气机电技术论文发表期刊：《上海电气技术》本刊以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。