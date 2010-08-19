哪些综合性的期刊比较好投

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-22 16:43

综合性期刊与一些专业期刊相比，专业性不强，也正是因此，综合性期刊相对于专业期刊而言，要容易发表一些，综合性刊物对文章要求并没有那么高，还有一些作者对选择刊物拿不准，也选择发表综合性强的刊物发表，这样也是可以的，综合性普刊数量很多，哪些综合性的期刊比较好投?

《财讯》(旬刊)创刊于2016，杂志是经国家新闻出版总署批准，面向国内外公开发行的“全国综合性经济理论学术期刊”。财讯杂志栏目设置诚信中国、记者调查、商会论道、区域经济、金融天地、产业政策、全球观、理论与实践、教育在线、连锁经营、农村市场、财会专栏、校园聚焦、关注三农、热点问题、科技创新、职教培训、社会视野等。

《神州学人》面向在外留学人员、留学回国人员、国内留学工作主管部问及专事留学工作研究的广大读者的综合性刊物。它反映我国建设成就、社会热点、科教新貌、刊登留学工作最新动态、留学政策走向、留学人员业绩、留学史话、留学生活、留学生文学、域外风情等，是留学人中了解祖国的窗口、联络感情的纽带、表达情思的园地、描绘异域风情的文苑、是展现留学人员风采和提供留学服务的媒体。

《新前程》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。自创刊以来，以新观点、新方法、新材料为主题，坚持"期期精彩、篇篇可读"的理念。新前程内容详实、观点新颖、文章可读性强、信息量大，众多的栏目设置，新前程公认誉为具有业内影响力的杂志之一。新前程并获中国优秀期刊奖，现中国期刊网数据库全文收录期刊。

选择综合性刊物时，并不代表就不用考虑刊物的行业和方向，专业方向也是要考虑的，选择自己专业内的综合性期刊，这是最基本的要求。