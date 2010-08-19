拿了录用通知一定会见刊吗

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-22 15:58

有的作者认为收到录用通知就等于文章成功发表了，即便还没有发表，见刊也是板上钉钉了，那么拿了录用通知一定会见刊吗?录用通知是通知作者文章几本符合杂志社要求的通知，受到录用通知后，大多数作者的文章还是需要进行一定修改的，除非是质量很高的文章，另外，收到录用通知，也并不意味着文章一定会在下一期杂志上见刊，杂志社有自己的具体安排，具体见刊时间还需要作者和杂志社沟通了解，尤其一些比较受欢迎的杂志，可能稿件都排到半年以后了。

论文录用和见刊是论文发表的两个不同阶段，如果收到录用通知书后为按规定时间汇款，那就意味着自动放弃了发表的机会，就不会见刊了，论文发表程序一般是这样的，论文投稿杂志社-编辑审稿-返修-录用通知书-汇款-杂志社排版印刷，杂志出刊邮寄杂志。

提醒作者如果打算在杂志上发表就要按照通知上的要求支付发表费用，也要按照杂志社的建议和要求认真修改文章，以保证文章尽快见刊。