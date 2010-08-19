2017安徽省政工师申报条件

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-22 15:33

2017安徽省政工师申报条件是什么?政工师的职称设置有政工员、助理工程师、和政工师，一般来说，政工员和助理政工师都很好申报，也很容易通过，只要满足相应的学历、年限条件就可以，无需其他条件，政工师的评审就不那么容易了，除了学历、年限的要求外，还有业绩成果、论文方面的要求，相比较而言，是具有一定评审难度了，我们一起来看看具体条件：

(一)政工员

高中(含同等学历)毕业，从事思想政治工作3年以上;大专毕业从事思想政治工作1年以上。

(二)助理政工师

高中(含同等学历)毕业，受聘政工员职务5年以上;大专毕业，从事思想政治工作3年以上;本科毕业，从事思想政治工作1年以上;取得双学士学位或研究生毕业，实习期满。

(三)政工师

1.大专或本科毕业，任助理政工师4年以上;取得硕士学位，从事思想政治工作3年;取得博士学位，从事思想政治工作1年。

2.助理政工师正常晋升政工师，任助理政工师期间在工作业绩上必须取得下列4项中的1项：

(1)在县级以上重点骨干企业、科局级或相当于科局级的事业单位中担任主要领导3年以上，任职期间考核均为称职以上;

(2)本人领导或直接负责的党的建设工作、思想政治工作或精神文明创建工作得到上级的奖励或表彰;

(3)本人领导或直接负责的宣传教育工作卓有成效，对促进本单位的改革、发展和稳定具有较明显作用;

(4)对在市级范围内、省行业系统内推广的本单位党的建设工作、思想政治工作或精神文明创建工作经验作出重要贡献。

3.助理政工师正常晋升政工师，任助理政工师期间在研究成果上必须取得以下4项中的1项：

(1)在市级或省行业系统以上的经国家新闻出版署批准的报刊上发表独立撰写的关于党的建设、思想政治工作或精神文明建设方面的论文1篇;

(2)在市级或省行业系统召开的党的建设、思想政治工作或精神文明创建会议上交流独立拟定的论文、典型经验1篇(3000字以上);

(3)负责或作为主要执笔者承担本单位关于党的建设、思想政治工作或精神文明建设方面的重要报告、经验总结2篇以上;

(4)独立撰写关于党的建设、思想政治工作或精神文明建设方面的调查报告2篇(每篇4000字以上)，受到上级部门或领导的好评。

真共识的评审中，发表论文看来是必须要满足的条件了，政工师发表1-2篇普刊论文即可，文章字数控制在3000-5000字左右。

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