容易发的通信类期刊有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-21 16:21

通信工程也叫电信工程，近年来随着科学技术的发展，全世界的通信工程发展十分快速，通信工程的建设极大拉近了不同国家人与人之间距离，也促进了各国的经济文化交流与往来，对全世界经济发展是一种推动力，我国通信技术也取得了令人瞩目的成绩，这些都归功于优秀的通信技术人才，容易发的通信类期刊有哪些?

《中国通信》创刊于2004年，期刊总编辑为两院院士、北京邮电大学教授陈俊亮。2008年起，应广大读者需求期刊由纯英文版变更为中英文双语版。中英文刊的出版目标是成为我国通信行业最具影响力的，有学术特色的综合性期刊。中英文刊立足于我国信息通信业发展大局，积极开展海内外学术交流，及时反映海内外最新研究成果。

《无线电通信技术》(双月刊)创刊于1972年，由中国电子科技集团公司第54研究所主办。无线电通信学术刊物。报道有关卫星通信、微波接力通信、散射通信、数字网与交换机等专业技术。办刊宗旨为认真贯彻执行国家对科技期刊制定的有关政策和法规。

《通信管理与技术》以“宣传通信政策法规，关注通信发展趋势，传播通信管理理念，跟踪通信前沿技术，搭建业界交流平台，普及现代通信知识”为宗旨，努力成为政府与企业、企定与企业相互沟通与合作的纽带，成为交流通信企业经营管理经验和通信技术的平台。

通信技术类的刊物还是比较多的，通信论文写作与发表可以帮助工程师们更好实现个人的发展，通信工程将会迎来其发展的广阔天地，我国也会越来越重视通信人才的培养。