容易发的通信类期刊有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-21 16:21
通信工程也叫电信工程，近年来随着科学技术的发展，全世界的通信工程发展十分快速，通信工程的建设极大拉近了不同国家人与人之间距离，也促进了各国的经济文化交流与往来，对全世界经济发展是一种推动力，我国通信技术也取得了令人瞩目的成绩，这些都归功于优秀的通信技术人才，容易发的通信类期刊有哪些?
《中国通信》创刊于2004年，期刊总编辑为两院院士、北京邮电大学教授陈俊亮。2008年起，应广大读者需求期刊由纯英文版变更为中英文双语版。中英文刊的出版目标是成为我国通信行业最具影响力的，有学术特色的综合性期刊。中英文刊立足于我国信息通信业发展大局，积极开展海内外学术交流，及时反映海内外最新研究成果。
《无线电通信技术》(双月刊)创刊于1972年，由中国电子科技集团公司第54研究所主办。无线电通信学术刊物。报道有关卫星通信、微波接力通信、散射通信、数字网与交换机等专业技术。办刊宗旨为认真贯彻执行国家对科技期刊制定的有关政策和法规。
《通信管理与技术》以“宣传通信政策法规，关注通信发展趋势，传播通信管理理念，跟踪通信前沿技术，搭建业界交流平台，普及现代通信知识”为宗旨，努力成为政府与企业、企定与企业相互沟通与合作的纽带，成为交流通信企业经营管理经验和通信技术的平台。
通信技术类的刊物还是比较多的，通信论文写作与发表可以帮助工程师们更好实现个人的发展，通信工程将会迎来其发展的广阔天地，我国也会越来越重视通信人才的培养。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
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