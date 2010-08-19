sci投稿要求有哪些

来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-21 16:00

发表SCI文章是不容易的，大多数SCI期刊还是英文期刊，这无疑对很多作者来说又是难上加难了，sci投稿要求有哪些?首先，必须是英文写作了，英语薄弱的作者不妨有针对性的训练和学习英语写作，写作完毕后就是投稿环节了，SCI期刊投稿虽然不容易，但是也有一定技巧可言的，把握这些技巧，对作者投稿发表是大有帮助的，那么SCI投稿我们应该怎么做呢?

正确选择期刊

国外英文期刊种类繁多，即使在同一分支学科或同一专业也有许多期刊，并且各个期刊的办刊宗旨、专业范围、主题分配、栏目设置及各种类型文章发表的比例均不相同。因此，选择一本恰当的期刊并非一件易事，常常要花费较多的时间，然而这是论文写作前必不可少的重要一步，是论文得以发表的一个极其重要的环节。

选择期刊的方法

如果拟投论文的主题在一个很窄的分支学科内，那么作者的选择范围只能限制在几种刊物中;相反，如果论文的信息交叉了几个研究领域，则作者可以有许多种选择。然而无论是哪种情先列出一个简单的拟选期刊表，然后逐一对拟选期刊进行比较筛选，作出最后抉择。

SCI投稿注意事项

.审稿周期一般在投稿前都很关心这个问题。可以先到园子里面搜索一下，看有没有相关杂志的帖子，看一下有没有人投过该期刊。也可以下载该杂志近期的文章，一般文章里都有 received 和 accepted 的时间，就可以大致推断出审稿周期了。当然也有少数杂志的文章里面没有这两个时间，那就只好从年文章量和发表周期来大致判断了。

挑选审稿人这个完全可以从自己文章的参考文献里面找，但是也要注意两点：一是不要找大牛人，二是不要找研究结果跟自己相反的人。原因我就不说了，大家应该比较清楚，就去选择跟自己课题研究报告结果比较类似的人就行。另外注意一点，投稿的时候一般都会要求推荐审稿人，所以第一次投稿的时候，选好审稿人以后，把审稿人的名字和邮箱保存下来，以备拒稿后，下一次投稿的时候用。

投稿后就要等消息了，发表SCI文章就要做好屡战屡败的心理准备，SCI期刊通常对文章的要求是非常高的，国外SCI期刊工作效率是非常高的，通常半个月内如果作者没有收到任何消息那就说明有希望，一般被拒的话半个月内肯定会通知到作者的，建议大家在投稿前认真阅读刊物的投稿须知，按照要求来，才能满足刊物的要求，以便尽快发表。