sci投稿要求有哪些
来源：搜论文知识网位置：期刊论文百科问答时间：2017-09-21 16:00
发表SCI文章是不容易的，大多数SCI期刊还是英文期刊，这无疑对很多作者来说又是难上加难了，sci投稿要求有哪些?首先，必须是英文写作了，英语薄弱的作者不妨有针对性的训练和学习英语写作，写作完毕后就是投稿环节了，SCI期刊投稿虽然不容易，但是也有一定技巧可言的，把握这些技巧，对作者投稿发表是大有帮助的，那么SCI投稿我们应该怎么做呢?
正确选择期刊
国外英文期刊种类繁多，即使在同一分支学科或同一专业也有许多期刊，并且各个期刊的办刊宗旨、专业范围、主题分配、栏目设置及各种类型文章发表的比例均不相同。因此，选择一本恰当的期刊并非一件易事，常常要花费较多的时间，然而这是论文写作前必不可少的重要一步，是论文得以发表的一个极其重要的环节。
选择期刊的方法
如果拟投论文的主题在一个很窄的分支学科内，那么作者的选择范围只能限制在几种刊物中;相反，如果论文的信息交叉了几个研究领域，则作者可以有许多种选择。然而无论是哪种情先列出一个简单的拟选期刊表，然后逐一对拟选期刊进行比较筛选，作出最后抉择。
SCI投稿注意事项
.审稿周期一般在投稿前都很关心这个问题。可以先到园子里面搜索一下，看有没有相关杂志的帖子，看一下有没有人投过该期刊。也可以下载该杂志近期的文章，一般文章里都有 received 和 accepted 的时间，就可以大致推断出审稿周期了。当然也有少数杂志的文章里面没有这两个时间，那就只好从年文章量和发表周期来大致判断了。
挑选审稿人这个完全可以从自己文章的参考文献里面找，但是也要注意两点：一是不要找大牛人，二是不要找研究结果跟自己相反的人。原因我就不说了，大家应该比较清楚，就去选择跟自己课题研究报告结果比较类似的人就行。另外注意一点，投稿的时候一般都会要求推荐审稿人，所以第一次投稿的时候，选好审稿人以后，把审稿人的名字和邮箱保存下来，以备拒稿后，下一次投稿的时候用。
投稿后就要等消息了，发表SCI文章就要做好屡战屡败的心理准备，SCI期刊通常对文章的要求是非常高的，国外SCI期刊工作效率是非常高的，通常半个月内如果作者没有收到任何消息那就说明有希望，一般被拒的话半个月内肯定会通知到作者的，建议大家在投稿前认真阅读刊物的投稿须知，按照要求来，才能满足刊物的要求，以便尽快发表。
下一篇：容易发的通信类期刊有哪些
精品阅读推荐
- 12017-09-21容易发的通信类期刊有哪些
- 22017-09-21sci投稿要求有哪些
- 32017-09-21评探矿工程师哪个刊物好
- 42017-09-20哪几个学报容易发
- 52017-09-20城市治理文章投什么期刊
- 62017-09-20关于食品安全期刊有哪些
- 72017-09-20期刊分哪几个等级
- 82017-09-19河南省期刊哪个好发表
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 62014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 72015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12017-09-21变电站的高压电气设备质量的管理措施
- 22017-09-21建筑地基施工技术的未来发展
- 32017-09-21公路隧道施工中的生态环境保护措施
- 42017-09-21小型水库渔业开发的对策与发展
- 52017-09-21松树与杨树杂交育种特性
- 62017-09-21我国电子商务发展存在的问题及其对策
- 72017-09-21红外热像测温仪在配电设备运行的运用
- 82017-09-20企业应收帐款的管理对策
- 12010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 22016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 32016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 42012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 52016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 62016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 72014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：当今社会在校大学生为了缓解部分经济困难、增强与锻炼能力、早日与社会接轨等原因，纷纷去找各类兼职。但是，对于大学生兼职问题，社会上不免还存在着很多争议和盲点，本文力图通过对大学生的这股“兼职”热潮现象进行调查分析，针对大学生为什么要参加兼职这个问题进行深入探讨，从而在一定程度上为大学生兼职给予正确的指导作用，同时为学校提供相关政策和就业指导方面的参考性建议，并从理论和实践两个方面为大学生兼职提供参考。
优质期刊推荐
- 1国家级集美大学教育学报
- 2国家级北京林业大学学报社会科学版
- 3国家级中国经贸导刊
- 4国家级邵阳学院学报自然科学版
- 5国家级沈阳化工大学学报
- 6国家级石油化工技术与经济
- 7国家级石油化工设计
- 8国家级经济师
- 1学报青岛大学师范学院学报
- 2学报鸡西大学学报
- 3学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 4学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 5学报《辽宁行政学院学报》
- 6学报《内蒙古财经大学学报》
- 7学报《安徽职业技术学院学报》
- 8学报《广西财政高等专科学校学报》
核心期刊推荐
-
学术交流级别：南大核心
周期：月刊
国内刊号:23-1048/C
国际刊号:1000-8284
单位：黑龙江省社会科学界联合会学术交流
济南大学学报自然科学版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:37-1378/N
国际刊号:1671-3559
单位：济南大学济南大学学报自然科学版
作物级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1808/S
国际刊号:1001-7283
单位：中国作物学会作物
北京科技大学学报社会科学版级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-3975/C
国际刊号:1008-2689
单位：北京科技大学北京科技大学学报社会科学版
-
北京科技大学学报社会科学版级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-3975/C
国际刊号:1008-2689
单位：北京科技大学北京科技大学学报社会科学版
爆破器材级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1163/TJ
国际刊号:1001-8352
单位：中国兵工学会爆破器材
内蒙古农业大学学报自然科学版级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:15-1209/S
国际刊号:1009-3575
单位：内蒙古农业大学内蒙古农业大学学报自然科学版
河北师范大学学报.教育科学版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:13-1286/G
国际刊号:1009-413X
单位：河北师范大学河北师范大学学报.教育科学版
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》